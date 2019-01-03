(Görüntülü) AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, görevinden istifa etti

Serkan BARIŞ/ÇORUM, () - AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevinde 3 yıldır bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkanı adayı gösterilmesi beklenen Mehmet Karadağ, basın toplantısı düzenledi. Çorum Belediye Başkanlığı için aday belirlenmesi sürecinde, kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Karadağ, hukuki yollara başvurduğunu söyledi.