(Görüntülü) AK Parti, belediye başkan adaylarını tanıtıyor

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu’nda başladı. AK Partililer, günün erken saatlerinde spor salonuna akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerel seçim beyannamesi ve manifestosunun açıklanacağı toplantı için Ankara Spor Salonu etrafındaki bazı yollar kapatıldı, yüzlerce polis ile yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aday Tanıtım Toplantısı, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlarken AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini anımsatan Ünal, "İstanbul’da bir şey değişti, Türkiye’de her şey değişti. Çünkü bir anlayış, bakış açısı değişikliği ortaya çıktı. İnsana, şehre bakış açısı değiştiğinde Türkiye’de her şeyin değiştiğini gördük. Cumhurbaşkanımız, ‘Gönül Belediyeciliği’ dedi. Gönül kelimesi sadece Türkçede olan bir kelimedir. Biz işimizi gönülden yaparız, gönle gireriz, gönüller kazanırız, gönüller kırmayız. Şimdi gönül belediyeciliğiyle yola devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki büyük, tarihi değişimler büyük liderlerle gerçekleşir. Türkiye büyük değişimini, tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan’la ve AK Partili kadrolarla gerçekleştiriyor" dedi. TURAN: BİR SEÇİM OLMASININ ÖTESİNDE AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart Yerel seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olduğunu söyledi. Turan, her seçimin kendi dinamiklerinin kıymetli oluduğunu ifade ederek şöyle dedi: "Her seçimin seçmenle partinin bir araya geldiği ve sonuçlarının geleceği şekillendirdiği bir imkan verir. Fakat bu seçimlerde AK Parti’nin 10 yıllık iktidarının, Cumhur İttifakı’nın tekrar tartılacağı bir seçim olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Tabii ki yerel seçimlerde klasik belediyecilik hizmetlerinin, milletin beklediği hizmetlerin yapılması başımızın tacı. Bunu en iyi yapacak olan biziz. Fakat Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden sonra ve bunun daha 1 yıl olmayan mazisine baktığımızda daha kalıcı olması, toplumun tüm katmanları tarafından kabul edilebilir olması yeni dönemde siyasi kavgalardan uzak sırf hizmet ve yatırımlarla dolu olması için çok önemli. 1 sene dahi olmadan seçim yapmışız, 5 yıl AK Parti iktidarda. Olmaz ya bu dönemde, yerel seçimlerde AK Parti’nin oyu öngörülemeyen bir şekilde azalmış olursa başka bir siyasi tartışma gündeme gelebilecek. O yüzden diyoruz ki Türkiye bir ivme yakaladı. Bu nedenle genel seçimden hemen sonra yapılan yerel seçimler genel seçime yakın oranlarda Cumhur İttifakı’nın lehine sonuçlanması durumunda 5 yıl daha AK Parti iktidarının çok daha güçlü olacağını dmeokrasinin çok daha hızlı gelişeceğini hep birlikte göreceğiz." İttifaklar arasında da fark olduğunu kaydeden Bülent Turan, "Biz cumhur ittifakının sadece belediyelerde birkaç başkanlık fazla veya az diye bir şey düşünmüyoruz. Küresel bir operasyon var Türkiye’ye. Venezuela’da ne olanlar, Irak’ta olanlar, dünyanın hakim güçlerinin yerel güçlerini nasıl etkilediğini üzülerek görüyoruz. Türkiye’nin büyük olması lazım, her alanda güçlü olması lazım. Türkiye’nin her alanda iddiasının olması lazım. Türkiye’nin iddiasını koruması için Cumhur İttifakı tüm bu beklentilerin karşılığı olarak kuruldu. O yüzden yerel seçimlerde belediye olarak değil daha üst bir ruh olarak bakıyoruz. Küresel operasyonların bozulacağının en güzel argümanının bu ittifak olacağını düşünüyoruz. Cumhur İttifakı’nın önünün açık olduğunu düşünüyorum" dedi. SEÇİM ŞARKILARI AK Parti’nin yerel seçim propagandası sürecinde kullanacağı şarkıların AK Partililerle paylaşıldığı toplantıda, AK Parti ilçe ve belde belediye başkan adayları takdim edildi. AK Parti’nin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kullanacağı şarkılar ve sloganlar şunlar: AK Parti benim, Birlikte Türkiye olduk, Biz size söz verdik, Bu vatana söz verdik, Canım için Türkiye, Gönülden gönüle, İleri daha ileri, Nereden nereye. AK Parti’nin, 'gönül belediyeciliği' vurgusu seçim sloganlarına da yansıdı. Seçim seferi, 31 Mart Zaferi, gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın, önce millet önce memleket sloganları da salonun dört bir tarafında asıldı.