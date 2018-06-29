(Görüntülü) AK Parti Antalya İl Başkanı Taş'tan yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması

(Görüntülü) AK Parti Antalya İl Başkanı Taş'tan yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması

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