(Görüntülü) ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuştu-4

(Görüntülü) ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuştu-4

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