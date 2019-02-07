(Görüntülü) ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuştu-1

(Görüntülü) ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuştu-1

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