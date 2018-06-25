Gaziantep'te AK Parti 8, CHP ile MHP 2'şer, HDP ile İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

GAZİANTEP'te, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 8, CHP ile MHP 2'şer, HDP ile İYİ Parti ise birer milletvekili çıkardı.1 milyon 214 bin 503 seçmenin kayıtlı olduğu Gaziantep'te; 13'ü cezaevlerinde, 11'i seyyar olmak üzere toplam 3 bin 723 sandık kuruldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den 8, CHP'den 2, MHP'den seçilip İYİ Parti'ye geçen Ümit Özdağ ve HDP'den 1 olmak üzere 12 milletvekili meclise girerken, bu seçimde milletvekili sayısı artarak 14 oldu. Resmi olmayan bugün yapılan seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, milletvekili iken kalp krizi sonucu vefat eden Abdulkadir Yüksel'in oğlu Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, CHP'den Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan, MHP'den Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, İYİ Parti'den İmam Hüseyin Filiz, HDP'den ise mevcut milletvekili Mahmut Toğrul milletvekili oldu.Gaziantep'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde; AK Parti'den birinci sıradan seçilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek aday gösterilmezken, birinci sıradan seçilip MHP Genel Başkan Yardımcısı iken geçtiği İYİ Parti'de halen Genel Başkan Yardımcısı olan Ümit Özdağ ise İstanbul'dan aday gösterildi.Gaziantep'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63, Muharrem İnce yüzde 21, Selahattin Demirtaş yüzde 8, Meral Akşener ise yüzde 5 oranlarında oy aldı.

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