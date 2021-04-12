Furkan Yazıcıoğlu'ndan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Bulunduğu Helikopter Düşürüldü İddiası

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin de hayatını kaybettiği helikopterin düştüğü kazaya ilişkin yapan Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, "İki tane jet var burada ve alt alta uçuş yapıyorlar. Birbirlerine 80 metre daha yakın uçuş yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi altta kalan jetin radarda görünmemesi. İki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görülüyor" açıklamasını yaptı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CNN TÜRK'te bazı açıklamalarda bulundu. Furkan Yazıcıoğlu, babasının ve beraberinde bulunduğu 5 kişinin ölümü ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Yazıcıoğlu açıklamasında, babası Muhsin Yazıcıoğlu'na ait olan bir çantanın kaybolduğunu dile getirdi. Yazıcıoğlu’nun en çarpıcı iddiası ise, babasının içerisinde bulunduğu helikopterin savaş jeti operasyonu ile düşüldüğünü iddia etti.

Furkan Yazıcıoğlu, "Muhsin başkan, ömrünü hizmetle geçirdi vatan ve millete. Bu devletin ona verebileceği tek bir şey var: Adalet. Biz onu bekliyoruz. Başkan ve yanında vefat eden arkadaşları bu hakka kavuşsunlar" dedi

CNN Türk ekranlarında yayınlanan "Ne oluyor?" adlı programa konuk olan ve merak edilen soruları cevaplandıran Furkan Yazıcıoğlu, helikopterin radardan nasıl çıktığını da anlattı.

Furkan Yazıcıoğlu'nun Açıklamaları Şöyle:

"Gördüğümüz şu; orada eylemde operasyonda bulunmuş ana üç tane jet görüyoruz. Bu jetlerden bir tanesi operasyonu yapıyor. İki tane jet var burada ve alt alta uçuş yapıyorlar. Birbirlerine 80 metre daha yakın uçuş yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi altta kalan jetin radarda görünmemesi. İki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görülüyor. Alttaki jet kopup dalışa geçiyor dalışa geçtikten sonra helikopterin üzerine bir bindirme yapıyor. Tekrar radarda göründüğü noktada da ses hızını aşmış bir şekilde tekrar görüyoruz onu."

"Bizi izleyenler yanlış anlamasınlar. Helikopterin öyle dibinden geçmesine falan gerek yok. Bunlar çok güçlü makineler. Savaş jeti bunlar. Sivil bir helikopteri çok rahat bir biçimde yaprak gibi atabilecek bir güce sahip. Etki mesafesi çok uzun. Birkaç metre yukarıdan bu eylemi bulunması bile bu hava koridorunu bile bile türbülans oluşturup helikopterin kontrolünü pilotun elinden almasına yetiyor. Ve bunu yaptıktan sonra tekrar tırmanışa geçiyor. Biz o tırmanışa geçtiği noktada da radarda onu ses hızını aşmış bir şekilde görüyoruz."

Diğer bir ifade ile Furkan Yazıcıoğlu, "Dosyada bir arpa boyu yol alamadık. Yeni deliller veriler geliyor ama maalesef ama hala yargılama sürecinde bir adım ileriye gidemiyoruz. Dört davamız vardı bizim; bir tanesi devam ediyor" diye konuştu.

Furkan Yazıcıoğlu ayrıca babası Muhsin Yazıcıoğlu'na ait bir çantanın da kayıp olduğunu ifade ederek babasına Muhsin başkan olarak hitap eden Yazıcıoğlu ‘’Muhsin Başkan tabi 12 Eylül yaşamış o çileyi çekmiş o zor zamanları görmüş bir lider. Böyle bir liderden de tabi etrafında arkasında çok yazılı bir şey bırakmasını beklemezsiniz başkanın tarzında öyle bir şey yoktu ama evet başkana ait bir çanta yok yani normalde olan ama şu an bizim elimizde olmayan bir çanta var. Evet bir kayıp çantamız var, içeriğini bilemiyoruz tabi yani çantanın içerisinde ne olduğunu bilemiyorum." açıklamasını yaptı.