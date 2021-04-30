Eski Ayasofya Camii Baş İmamı: Vergilerinizden Hepinize Kaliteli Pamuk Aldım

Tam kapanmada alkol yasağını savunan Eski Ayasofya Camii baş imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası olarak bilinen Prof. Dr Mehmet Boynukalın,Kendisine gelen yorumlara cevap verdim; "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" ifadelerini kullandı. Kullanmış olduğu bu ifadeler sonrasında çok tepki alan Boynukalın kullanmış olduğu Twitter hesabını kapattı.

Tam kapanmada marketler dahil alkol satışının olmayacağı konusu büyük tepki aldı. Alkol satısına getirilen yasak kişisel alana müdahale etme olarak algılanarak, alkol kullanan kişiler kadar alkol kullanmayan kişiler tarafından da tepki almasına neden oldu. Eski Ayasofya İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr Mehmet Boynukalın'dan gelmişti. Boynukalın, şahsi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... iyi de olmuş. Ne güzel demiş şairimiz: Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur didei huffaş ziyadan." ifadelerini kullanmıştı.

yapmış oldu paylaşımda kullandığı sözleri Ziya Paşa'ya ait olduğunu öğrenince paylaşımını apar topar silmişti.

Yapmış olduğu paylaşımda eleştiri oklarının hedefi olan Eski Ayasofya Camii baş imamı Prof.Dr Mehmet Boynukalın, gelen eleştirilere tepki çeken yanıtlar verdi. Boynukalın, "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var." ifadelerini kullandı.

"Hepinize Kaliteli Pamuk Aldım"

Eski Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Twitter hesabından yapmış Oldu paylaşımı şu ifadeleri kullandı.

"Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur. Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 23:21