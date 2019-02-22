Erdoğan: Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor (2)

'TARİH YAZMAYA HAZIR FETHİYE GÖRÜYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla mitinginin ardından Fethiye ilçesinde liman yanındaki Beş Kaza Meydanı'nda halka seslendi. Erdoğan, konuşmasına, "Güzelliği dillere destan Fethiye'nin siz güzel insanlarını selamlıyorum. Muğla'nın merkezinden selamlar getirdim" sözleriyle başladı. Uzun bir aranın ardından Fethiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethiye'yi özlemişiz. Şu muhteşem katılama bakıyorum, Fethiye de bizi özlemiş. Karşımda kabına sığmayan, 31 Mart'ta tarih yazmaya hazır bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah bu sefer hem ilçe belediyesinde hem de Muğla Büyükşehir'de büyük bir başarı yakalayacağız" dedi.

'ÜÇ- BEŞ OY İÇİN EĞİLMEDİK'

Partililerden rehavete kapılmamalarını ve ittifakın güçlü kılınmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz çalışırsak, biz omuzlarımızdaki yükün hakkını verirsek 31 Mart akşamı zafer bizimdir. Artık bu zillet illet ittifakından buraları kurtaralım. Bizim parolamız, rotamız, istikametimiz bellidir. 17 yılda seçim meydanlarında ne dediysek göreve geldiğimizde onu hayata geçirmeye çalıştık. Üç- beş oy için lobilerin önünde eğilmedik. Gabar'da inlerine girdik. Cudi'de inlerinde girdik. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık, onlar kaçtı veya yok ettik. Türkiye'yi bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ'yü kovaladık. Kimisi kaçtı. Yakaladıklarımızı da cezaevine koyduk. Ülkeyi böldürtmedik, böldürmeyeceğiz" diye konuştu.

'CHP KİMİNLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR?'

Mitinge katılanlara, "Bu CHP şu anda kiminde iş birliği yapıyor?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor. Hatta HDP'ye oy verenler oylarının hesabını yapıyor mu? PKK'ya gidiyor. İşte 31 Mart, işte bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Öyleyse şimdi hep birlikte 'Yeter' diyelim, 'söz de karar da milletin' diyelim. Biz, bizi biz yapan değerlerden hiçbir zaman sapmadık. 17 yıldır 'millet' diyoruz, 'memleket' diyoruz, 'adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük' diyoruz. 17 yıldır 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Hiçbir zaman bölge, mezhep siyaseti yapmadık. Kılık kıyafet üstündeki yasakları, eğitimin önündeki engelleri biz kaldırdık. Hiçbir vatandaşımın hayatına, yaşam biçimine müdahale etmedik. Doğuda ne diyorsak batıda da aynı mesajı verdik. Karadeniz'de ne dediysek Ege'de, Akdeniz'de de aynısını söyledik. Biz bu mücadeleyi vatandaşımızın hayır duasını almak için yapıyoruz. 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi yapmak içini çalışıyoruz."

'VARSIN ONLAR KİRLİ PAZARLIKLARDA VAKİT HARCASIN'

Alandakilere "Karşımızdaki 4'lü çete ne yapıyor?" sorusunu yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Biz bunları söylerken zillet ittifakı ne diyor? Onlar Ankara'da liste kavgası, 'sen- ben' kavgası yapıyor. Bölücülere şirin görünme sevdasında. Pensilvanya ve bölücü örgütün temsilcileriyle çevirdikleri oyunlar, girdikleri ilişkiler artık resmiyet kazandı. Bölücü örgütün siyası uzantıları da bunların seçim çalışmalarına, stratejilerine karar veriyor. Hangi ilde kimin destekleneceğine eş başkanlar karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne diyorsa o oluyor. Siyasetin seviyesinin bu kadar düşürüldüğü bir dönem yoktur. CHP, tarihinde hiç bu kadar kötü yönetilmedi. Millet düşmanlarının oyuncağı olmadı. 31 Mart bunlarla hesaplaşma zamanı olacaktır. Demokrasinin zafer günü olacaktır. Varsın onlar kısır gündemlerinde boğulsun. Varsın onlar kirli pazarlıklarda vakit harcasın. Varsın onlar Türkiye için tek bir düş daha kurmasın. Biz mücadelemize devam edeceğiz. 'Durmak yol yola devam' diyerek sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

FETHİYE'YE YAPTIKLARI HİZMETLERİ ANLATTI

Fethiye'ye yaptıkları hizmetleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimiz 17 yıl boyunca Fethiye'de 40 okul binası, 200'er kişi kapasiteli iki pansiyon inşa ettik. İlçemizi bir gençlik ve eğitim şehri yapmak yolunda ilerliyoruz. Fethiye Gençlik Merkezi'ni, 500 kişilik futbol sahasını, engelsiz yaşam merkezini kazandırdık. 1995 yılından beri yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesini iktidara gediğimiz zaman biz tamamladık. Bal ormanı kurduk. 180 mesire yeriyle vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları yerler yaptık. Süt tozu kotasını 55 tona biz çıkardık. Buraya elimiz boş gelmedik. Müjdelerle geldik. Yukarı Karaçulha, Bekçiler, Doğanlar mahallelerine ait 15 bin dekar araziyi sulu tarıma kavuşturacak barajın yapımına başlıyoruz. Şu anda projesi hazırlanıyor. Ardından ihaleye çıkacağız" diye konuştu.



Taylan YILDIRIM- Sedat ÜNAL/FETHİYE, ()



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