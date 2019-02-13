Erdoğan, üçlü zirve için yarın Rusya'ya gidecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yarın Soçi'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de düzenlenecek olan '4'üncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Rusya’ya gidecek. Üçlü zirvede Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabaların gözden geçirileceği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri ikili temaslarda, Rusya Federasyonu ve İran’la ilişkilerin yanısıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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