Erdoğan'dan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye tebrik telgrafı 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.