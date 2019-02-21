Erdoğan'dan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye tebrik telgrafı 

  ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.   

Erdoğan'dan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye tebrik telgrafı 

 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti. 

 

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