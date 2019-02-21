Erdoğan'dan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye tebrik telgrafı

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.