Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız/ Ek fotoğraflar

Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız/ Ek fotoğraflar

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