Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. (FOTOĞRAF)
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
(FOTOĞRAF)