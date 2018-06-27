Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti 

  ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti 

 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. 

(FOTOĞRAF) 

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