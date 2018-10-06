Erdoğan: Arkadaşlarıma 'bunlardan fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız' dedim /fotoğraflar

Erdoğan: Arkadaşlarıma 'bunlardan fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız' dedim /fotoğraflar

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