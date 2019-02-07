Erdoğan'a, İtalya, Macaristan ve İran Büyükelçisi'nden Güven Mektubu 

  ANKARA () -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti.  (FOTOĞRAF) 

Erdoğan'a, İtalya, Macaristan ve İran Büyükelçisi'nden Güven Mektubu 

 

ANKARA () -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti. 


(FOTOĞRAF) 

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