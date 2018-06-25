Edirne'de CHP 2, AK Parti 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

EDİRNE'de cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimlerinde kesin olmayan resmi sonuçlara göre CHP 2, Ak Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.Edirne'de 310 bin 674 seçmenden yaklaşık 278 bin seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Katılım oranın yüzde 88 olduğu Edirne'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, AK Parti'den Fatma Aksal, İy Parti'den Orhan Çakırlar, milletvekili seçildi.Fatma Aksal (Ak Parti): 1965 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. MEB Yurtdışı Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Michigan State Üniversitesi'nde yüksek lisans, Virginia Tech Üniversitesi'nde Ekonomi alanında doktora yaptı. Virginia Tech Universitesi'nde Makroekonomi ve Mikroekonomi dersleri verdi. Bütün ülkelerin ortak sorunu olan işsizliğin azaltılmasında küçük işletmelerin rolü; ve eğitim seviyesinin ücretleri belirlemedeki etkisi üzerine akademik çalışmalar yaptı. Trakya Üniversitesinde Yüksek Lisans Girişimcilik dersi verdi. Şu anda kendilerine ait süt ürünleri işletmesinde çalışmaktadır. 2009 yılında Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı; 2011 yılı Genel Seçimleri'nde 3. Sıra Milletvekili Adayıydı. Bir süre Ak Parti İl Yürütme Kurulu üyeliği, İl Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu üyeliği, ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Keşan SKM başkanlığı yaptı. Çok İyi düzeyde İngilizce biliyor.Okan Gaytancıoğlu: (CHP): 1 Ocak 1967'de Edirne'nin Havsa ilçesinde doğdu. 1988 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Edirne'de Trakyabirlik Genel Müdürlüğü Tarım servisinde çalışmaya başladı. Ekim 1993 tarihinde Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde açılan sınavı kazanarak Araştırma Görevlisi oldu. 1994 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında doktorasını tamamladı.1998 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanını aldı, 2010 yılında ise Doçent oldu. 1999 ve 2002 yılları arasında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2004 ve 2006 yılları arasında Trakya Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini sürdürdü. 2007 yılında Trakya Üniversitesi'nden Tekirdağ ve Kırklareli'nin ayrılmasıyla birlikte Tekirdağ'da kurulan Namık Kemal Üniversitesi'nin Genel Sekreterlik görevini 6 ay süreyle yerine sürdürdü. Gaytancıoğlu'nun 4 kitabı ve 71 yayını bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Gaytancıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Erdin Bircan (CHP): 1959 yılında Edirne'nin Enez ilçesinde doğdu. İstanbul Hasköy Lisesi'nde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Erdin Bircan, Politika Gazetesi'nde görev aldı. 1980 senesinde özel sektörde yöneticilikler yaptı. Ticari hayatına 1988 yılında Erpa Tekstil'i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde yer aldı. Kurucuları arasında bulunduğu Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı. Orta derecede İngilizce bilen Erdin Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Orhan Çakırlar (İYİ Parti): 1954 yılında Edirne’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nden 1980 yılında Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Ardından Paris'in Nantarre Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı'nı tamamladı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP'den Edirne Belediye Başkan Adayı oldu.



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