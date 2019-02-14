Ebubekir Taşyürek: 31 Mart’tan sonra tüm sorunları çözeceğiz

İSTANBUL, () - AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim programı kapsamında Kartal’da yaşanan sorunları yerinde görüp vatandaşlarla sohbet etti, projelerini anlattı. Sorunları not alan Taşyürek, 31 Mart’ta seçimleri kazanmaları halinde tüm sorunları çözeceklerini belirtti.

Seçim gezileri kapsamında Kartal Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeliyle bir araya gelen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, dile getirilen “Binamızın hâlâ çok eksiği var. Özellikle güvenlik problemi, engelli öğrencilerimiz ve veliler için endişe verici" notuna öncelik tanıyacağını kaydetti. Belirtilen diğer talepleri de dinleyip not alan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Gereken notlarımızı aldık ve inşallah destekleriniz ile 31 Mart yerel seçimleri sonrasında mazbatayı aldığımız zaman göreceksiniz ki bu ve diğer sıkıntılar giderilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

10 SENEDİR BU SORUNLARIN ÇÖZÜLEMEMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ

Kurfalı Çınar Camii Derneği ve mahalleli ile görüşen Taşyürek, Kurfalı Merkez Taksi durağında taksiciler ile buluştu. Taksiciler yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Son 10 yılda bunların çözüme kavuşturulmamış olması da çok üzücü. Sizlerin desteği ile bu ve diğer sıkıntıların çözüme kavuşması için Kartal ilçemizin belediye başkanlığına talibiz" dedi. Ebubekir Taşyürek, AK nokta seçim irtibat alanlarında halkla buluştu ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Sonrasında Asya Kartalları Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

SPOR TESİSİ İNŞA SÖZÜ VERDİ

Gerçekleştirilen ziyarette Kulüp Başkanı Erdem Turan, kulüp çalışmalarını, başarılarını ve yaşanmakta olan sıkıntıları anlattı. Ebubekir Taşyürek'ten çocukların, gençlerin ve Kartal halkının hak ettiği sportif faaliyetler için hizmet beklediklerini belirtti. Çocuklar ile basketbol oynayan Ebubekir Taşyürek mahalle sakinlerine “Yerel seçimler sonrasında inşallah spor tesisini de inşa edeceğiz. Bu sözü veriyoruz” dedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI

Kartal ilçesinde ikamet eden ve ilk defa oy kullanacak olan Elif Kömürkara’yı doğum gününde ziyaret eden başkan adayı Ebubekir Taşyürek, doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Doğum günü olan ve ilk defa oy kullanacak diğer bir vatandaş Ece Su Tanış ise evinde olmadığı için, Taşyürek ailesinden izin alarak görüntülü arama ile Tanış’ı aradı, doğum günü tebriklerini iletti.

Ebubekir Taşyürek hakkında:

1960 yılında Erzurum’da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.