DÜZCE'de, AK Parti'nin itirazı üzerine yaklaşık 4 bin geçersiz oy yeniden sayılmaya başladı.
Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP'den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi. Her seçimde kentte 3 milletvekilliğini de kazanan, bu seçimde ise küçük bir oy farkıyla 1 milletvekilliğini MHP'ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için itirazda bulundu. AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayımı AK Parti ve MHP'lilerin gözetiminde yapılıyor.
Düzce'de AK Parti itiraz etti, geçersiz oylar yeniden sayılıyor
DÜZCE'de, AK Parti'nin itirazı üzerine yaklaşık 4 bin geçersiz oy yeniden sayılmaya başladı. Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP'den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi. Her seçimde...
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