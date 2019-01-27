DP Lideri Uysal: Çabamız, milletimizin alternatiflerini çoğaltmak

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim ittifaklarının, partilerin tercihleri olduğunu belirterek, "Genel merkezler anlaşınca seçmenin oyunu çek, senet cirolarcasına bir diğer siyasi partiye yönlendirebilmek gibi bir imkan yok. Demokrat Parti'nin çabası milletimizin seçeneklerini, alternatiflerini çoğaltmaktır" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Uysal, memleketinde bir dizi ziyarette bulunup, toplantılara katıldı. Afyonkarahisar programı kapsamında Demiryol-İş Sendikası'nın 11. Olağan Genel Kurulu'na katılan Uysal, yerel seçim sürecini değerlendirdi. Yerel seçim takviminin 2 Ocak'ta başladığını kaydeden Uysal, parti organlarıyla kademe kademe istişareler yaptıklarını vurguladı. Türkiye'nin 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimiyle 'iki kutuplu siyaset'e yeniden evrildiğini savunan Uysal, "Demokrat Parti olarak kendi amblemimiz, ismimiz ve adaylarımızla milletimizin dayatmalara mahkum olmadığını gösterebilmek adına Türkiye'nin her noktasında azami düzeyde bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

'UZUN SÜREDİR ORTAK KUTUPLAŞMA VAR'

İlk listelerini 19 Şubat'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceklerini kaydeden DP lideri Uysal, kesinleşme sürecinin ardından adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Seçim ittifaklarına da değinen Uysal, yerel seçim ittifaklarının, öncelikle partilerin tercihleri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ama genel merkezler anlaşınca seçmenin oyunu da çek, senet cirolarcasına bir diğer siyasi partiye yönlendirebilmek gibi bir imkan yok. Demokrat Parti'nin çabası da Türkiye'nin önünde milletimizin seçeneklerini ve alternatiflerini çoğaltmaktır. Kapalı kapılar ardında zaman zaman siyasi parti ve şahsi isimler üzerindeki ittifakları seçmen işleyip, işlemediğini gösterecektir. Bu konuda 'doğru' veya 'yanlış' şeklinde yorum yapmak istemiyorum. Temel perspektif olarak Türkiye'de çok uzun süredir ortak değerler etrafında bir kutuplaşma var. Ülkemizde ister istemez her siyasi partinin çok dar alanlara sıkıştıklarını görüyorum. İktidar partisi, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmemek adına bir strateji belirlemiş. Diğer siyasi partiler de sanki Türkiye'den kadastro geçmiş gibi İstanbul'un 8- 10 ilçesi, Ege'nin belirli vilayetleri, kendi mülkiyetlerine yazılmış tapu gibi saiklerle hareket ediyorlar."

'ADAYLAR SEÇİM PROPAGANDALARINA BAŞLAMADI'

Türkiye'de tabii işlemeyen süreç olduğunu savunan DP Genel Başkanı Uysal, yerel yönetimlerde kamu kaynaklarının emanet edileceği kişilerde ehliyet ve liyakatin önemine dikkati çekti. Yerel seçimin ilerleyen günlerde daha da gerginleşeceğini kaydeden Uysal, "19 Şubat'a kadar önemli bir zaman dilimi var. 2 ay evvelinden çeşitli siyasi partilerin adaylarını açıklamış olmalarına rağmen ciddi manada propagandaya başlatmadıklarını görüyoruz. Siyasi propagandayı 4- 5 ay aynı tempoda sürdürebilmeniz çok kolay değil. Bizler de en kısa sürede, 19 Şubat'a bırakmadan bu süreci bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

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