Dışişleri'nden Japonya'ya tepki

Selen YALAZ/ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Japonya'da yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayımlanan taslak bildiride, Türkiye'nin de yer alması üzerine Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın bakanlığa çağrıldığını ve duyulan rahatsızlığın iletildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Japonya'da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayımlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın bakanlığa çağrıldığını ve duyulan rahatsızlığın iletildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Japonya'da, Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır. Bu durum ülkelerimiz arasındaki köklü ve dostane ilişkiler ile stratejik ortaklık anlayışının ruhunu yansıtmamaktadır. Bu kararın en kısa sürede gözden geçirilerek, düzeltileceğine inanıyoruz. Bu konuda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak, duyduğumuz rahatsızlık kendisine iletilmiştir."