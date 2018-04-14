Dışişleri Bakanlığı'nda 461 kariyer memuru, memuriyetten çıkarıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütleriyle iltisak nedeniyle Bakanlık kariyer memurlarından yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen 461 kariyer memurunun memuriyetten çıkarıldığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalar hakkında Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu tarafından Tanrıkulu'na verilen yanıtta, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve terör örgütleriyle iltisak nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar hakkında bilgi verilerek, şöyle denildi:

"15 Temmuz menfur darbe girişimi ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele bağlamında, terör örgütleriyle iltisak sebebiyle Bakanlığımız kariyer memurlarının yaklaşık 20'si (461 kariyer memuru) memuriyetten çıkartılmıştır. Diğer kategorilerdeki ihraçlarla birlikte toplam ihraç sayısı 568'e ulaşmıştır. Kamu görevinden çıkarılanlar arasından görevine iade edilen 4 kişi bulunmaktadır. Menfur darbe girişimi öncesi ve sonrası dönemde Bakanlığımızla ilişiği kesilen bahse konu 568 personelin 288'i Meslek Memuru, 173'ü Konsolosluk ve İhtisas Memuru, 1'i Birinci Hukuk Müşaviri, 1'i Hukuk Müşaviri, 9'u Dışişleri Uzman Yardımcısı, 12'si İç Denetçi, 35'i Bilgisayar İşletmeni, 3'ü Programcı, 1'i Avukat, 2'si Mühendis, 2'si Uzman, 1'i Mali Hizmetler Uzmanı, 1'i Memur, 4'ü Mütercim, 1'i Teknisyen, 1'i Hemşire, 3'ü Şoför, 1'i Sürekli İşçi ve 26'sı Yurtdışı Sözleşmeli Personel'dir. Meslek Memurlarının 4'ü Büyükelçi unvanına sahipken kamu görevinden çıkarılmıştır. Bank Asya hesapları çerçevesinde 12 merkez personeli ve 8 Yurtdışı Sözleşmeli Personel ihraç edilmiştir. 2002-2017 yılları arasında merkez kadrolarında görevli personelden disiplin soruşturması sonucunda ilişiği kesilen memur bulunmamaktadır."

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