CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacaklarını kaydederek, "Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabını takip eden 1 milyon 12 bin kişiye ilettiği notta CHP'nin yeniden yapılanma mesajını şu sözlerle iletti:

"Seçim sonucu hayırlı olsun. Seçmenin çoğunluğunun tercihini gösteriyor. Ancak o tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde. Yeni düzenin bunları çözebilmesi olanaksız. Çünkü özgürlük yok, adalet yok, yoksulluk çok. Türkiye’nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacağız. Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz. Kazanmak için, çocuklarımız için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Yılgınlık yok. Haklıyız. Umudumuz gücümüzdür. Çok güçlüyüz."





Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 11:36