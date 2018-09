Devlet Bahçeli: İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, Soçi mutabakatıyla İdbil'de yaşayan sivil halkın rahat bir nefes aldığını belirterek, "Sonunda ve şimdilik İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştır. PKK/YPG terör örgütlerinin Akdeniz'e şirret ve zehirli koridor açma emeli daha da zorlaşmış, daha da engele takılmıştır. Suriye'deki barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Kadın Kolları İstişare Toplantısı'nda konuştu. Devlet Bahçeli, Tahran Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi ve Türkiye'ye yönelik muhtemel bir göçün başlamasının önüne geçilmesi için yaptığı ateşkes çağrısının önemli ve değerli olduğunu vurguladı."Kaldı ki, 20 Eylül 2018 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar da son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır" diyen Bahçeli, şöyle konuştu:"Gerek İdlib, gerekse de Suriye'nin diğer bölgelerinde yapılan operasyonlarda sivil halkın can güvenliğinin korunması, Türkiye'nin hazmedemeyeceği göç dalgasının önüne geçilmesi acil bir ihtiyaçtır. Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemeyecektir. Buna ne ekonomik imkanlarımız, ne de sosyal bünyemiz ve nüfus bütünlüğümüz cevap veremeyecektir. Ülke olarak arzumuz Suriye'de bulunan diğer ülke güçlerinin aynı hassasiyeti göstermesi ve Türkiye'yi anlamalarıdır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya gelmiş ve İdlib konusunu görüşmüşlerdir. Bu görüşmeden çıkan mutabakat hem ülkemiz, hem de bölgemiz açısından memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. İdlib çatışmasızlık bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulması hususunda Rusya Federasyonu ile varılan uzlaşma, müspet bir sonuçtur. İdlib'de oluşturulan 20 kilometrelik güvenli bölge, Suriye'den gelebilecek muhtemel göç dalgasını kaynağında engellemiş ve İdlib halkının huzuru için kapı aralamıştır. Sonunda ve şimdilik İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştır. Görünen budur. PKK/YPG terör örgütlerinin Akdeniz'e şirret ve zehirli koridor açma emeli daha da zorlaşmış, daha da engele takılmıştır. Suriye'deki barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır."'ABD'NİN AMACI KAOSTUR, KRİZDİR'Bahçeli, ABD'nin her ne kadar İdlib için alınan bu kararı desteklediğini ifade etmiş olsa da terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmediğini belirterek, "ABD gerçekten bölgede kalıcı barış ve istikrar istiyorsa terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktan vazgeçmelidir. Anlaşıldığı kadarıyla, ABD'nin Suriye'de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD'nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır. Üstelik bir terör örgütüne karşı, başka bir terör örgütüyle işbirliği yaparak samimiyetsizliğini açıkça göstermiştir. Buna karşılık yapılacaklar bellidir. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden kanun ve insanlık dışı her örgütle kararlı mücadele şarttır ve kaçınılmazdır. Teröristler sınır ötesinin hangi bölgesinde bulunursa bulunsun, imha edilmelidir. Hangi isim altında yer alırsa alsınlar kafaları koparılmalıdır. ABD'nin kurnazlığı hiçbir fayda etmeyecek ve kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edecektir. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirmesi, bu operasyonlar ile sözde elebaşlarının imha edilmesi memnuniyet vericidir" şeklinde konuştu.'SURİYE'NİN GELECEĞİNDE TEK SÖZ SAHİBİ SURİYE HALKI'Devlet Bahçeli, Irak'ın Türkiye sınırı boyunca asker konuşlandırmasının dikkat çekici olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır? Irak'ın sınırlarımız boyunca asker konuşlandırmasında ABD'nin rolü var mıdır? Bu soruların cevapları aynı zamanda bölgesel istikrar açısından kimlerin samimiyetle mücadele edip etmediğinin de delili olacaktır. İdlib krizinin çözümü için katil Esad ile işbirliği ya da görüşülmesinin zorunlu olduğunu söyleyenler de akıllarını başlarına almalıdır. Terör örgütleri ile mücadele eden Türkiye'yi eline kan bulaşmış bir katille aynı masaya oturtma heves ve densizliği, eğer ihanet ve işbirlikçilik değilse, kesinlikle gafilliktir. Suriye'nin huzur ve istikrarı için Türkiye tüm gayretiyle mücadele etmektedir. Milli bekamızın savunulması kararlı ve tavizsiz ölçüde sürdürülmektedir. İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları da bu kapsamda görevini başarıyla icra etmektedir. Suriye'nin geleceğinde ise tek söz sahibinin Suriye halkı olduğu asla unutulmamalıdır. Ve de zalim Esad'la gidilecek hiçbir yer yoktur, olamayacaktır."

FOTOĞRAFLI