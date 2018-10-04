Destici: Teröristler için mutlaka idam cezasının geri getirilmesi lazım

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik koruyucularımızı ve sivillerimizi şehit eden teröristler için mutlaka idam cezasının geri getirilmesi lazım" dedi.

BBP Lideri Destici, Batman kırsalında zırhlı askeri aracın geçici sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 asker için, "Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağolsun. Ülkemiz 40 yıla yakın bir süredir terörle mücadele ediyor. Bu son yıllar terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edildiği bir dönemdir. Şu anda içeride özellikle bu terörle mücadele de büyük bir başarıyla devam ediyor. Bunu PKK’nın son çırpınışları olarak görüyorum. Hemen sınırlarımızın dışında da PKK yuvalanmış vaziyettedir. Zaten Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oraya operasyonlarda gerçekleştiriyor" dedi.

ABD başta olmak üzere bazı emperyalistlerin orada PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye kol kanat germeye devam ettiğini söyleyen Destici, "Bizim aynen Afrin’de olduğu gibi çok hızlı ve seri bir şekilde vakit kaybetmeden operasyonlar düzenleyip, PKK’yı orada yok etmemiz gerekiyor. PKK’nın varlığı devam ettiği sürece içerideki eylemlerine de lojistik sağladığı için bu eylemlerde devam edecektir. Münbiç’te bizim ısrarımız karşısında ABD birlikte devriye gezme önerisinde bulundu. Şu anda bizim askerlerimizle ABD askerleri birlikte devriye geziyorlar. Fakat içeride PKK ve PYD’liler var. Bunlara müdahale edilmiş değil" diye konuştu.

‘TERÖRİSTLER İÇİN MUTLAKA İDAM CEZASININ GERİ GETİRİLMESİ LAZIM’

Teröristler için idam cezasının mutlaka geri getirilmesinin gerektiğini söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik koruyucularımızı ve sivillerimizi şehit eden teröristler için mutlaka idam cezasının geri getirilmesi lazım. Bizim 1 Ekim’de meclise sunduğumuz ve daha sonra Mecliste temsil edilen siyasi partilerinde desteğini istediğimiz idam cezasının geri getirilmesi ile ilgili teklifimiz iki maddeden oluşuyor. Birincisi bizzat bombayı patlatarak, kurşunu sıkarak Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler içindir. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı kaçırıp tecavüz edip cinsel saldırı da bulunup daha sonra hunharca öldüren sapık katiller içindi. Bu hainler için idam cezası şart. Milletimiz bunu istiyor. Milletin isteğine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin direnmeyeceğini, bu teklifimize destek olacaklarını ve teklifin meclisten geçirilerek milletin oyuna sunulmasını bekliyoruz."

‘BU TEKLİF ÇIKANA KADAR ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDE TUTACAĞIZ’

İdam teklifi ile ilgili ilk olarak meclisteki siyasi partilere gittiklerini ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Onların desteğini istedik. Şayet onlardan bir sonuç alamazsak o zaman halkımıza gideceğiz. 2011 yılında imza kampanyası düzenlemiştik. Mutlaka bu teklif çıkana kadar ülkemizin gündeminde tutacağız. Bize diyorlar ki, ‘Efendim bunun geri dönüşü yok. İdam geri dönüşü olmayan bir cezadır.’ Peki katil teröristler ve sapık katiller için geri dönüşü olmayan bir ceza olarak savunmaya geçenlere, yaşam hakkı kutsaldır diye avunmaya geçenlere soruyorum. Sedanur’un yaşama hakkı yok muydu? Eylül’ün geri dönüşü var mı? Ya da bugün şehit verdiğimiz 7 tane kahraman Mehmetçiğimizin geri dönüşü var mı? Katillerin haklarını düşündükleri kadar peki bu evlatlarımızın, şehitlerimizin haklarını biz düşünmeyecek miyiz? Bir yanlışlık olmasın diye. Suçun kesin delillerle sabitlenmesi, mahkeme heyetinin oy birliği ile karar vermesi ve en az 2 yıl bekleme süresi olacak ki başka bir delil çıkar mı diye. Bizim bu teklifimizde kademeli olarak tedbirlerimiz var."



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