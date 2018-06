Destici Milletimiz yeni Türkiye'den yana oy kullanacak

ANKARA () - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet İttifakı Bileşenlerinin HDP'nin seçim barajını aşması için mücadele ettiğini" ifade ederek, "Meclis çoğunluğunu birlikte sağlayıp, yasaları PKK ile yapmaya kalkacaklar ama milletimiz buna müsaade etmez" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, medya temsilcileriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Destici, "Hem Meclis başkanını birlikte seçmeyi hem yasaları birlikte HDP ile yapacaklar. HDP ile yasaları yani PKK'yla. Ve korkarım ki Allah muhafaza etsin öyle bir şey milletimiz müsade etmez de, öyle bir tablo olsa, bunlar anadilde eğitimi de, özerkliği de herhalde getirecekler, kafalarına koymuşlar. Ama milletimiz buna müsaade etmez, ben buna inanmıyorum" dedi.

"Kürt kardeşlerimizle PKK'yi özdeşleştirmek çok yanlış" diyen Destici, "Bizim problemimiz PKK iledir. Bizim problemimiz terör örgütleriyledir, terörledir. Bu çizgi çok nettir" dedi.

"BİZ KÜRTLERLE PKK'YI KESİN ÇİZGİLERLE AYIRIYORUZ"

Destici, "Kürtler bizim kardeşimiz ve biz kürtlerle PKK'yı kesin çizgilerle ayırıyoruz. Bizim kürtlerle ne gibi bir problemimiz olabilir? Hiçbir problemimiz olmaz, tam tersine onlar bizim kardeşimiz. Aynen Arnavutlar gibi, Boşnaklar gibi, Çerkezler gibi. Benim için bir Türkmen neyse bir Kürt te odur. Devletinin, milletinin varlığından yana olan, birlikten beraberlikten yana olan. Böyle bir ayırım yapabilir miyiz biz? Böyle bir şey yapamayız. Onun için bizim problemimiz PKK iledir. Bizim problemimiz terör örgütleriyledir, terörledir. Bu çizgi çok nettir, çok kesindir. Böyle bakmak, böyle değerlendirmek lazım. Onun için Kürtlerin, Kürt kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu cumhur ittifakına oy verecektir" ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi olarak daima yapıcı ve yol gösterici bir tavır izlediklerini belirten Genel Başkan Destici, 24 Haziran seçimlerinin hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis ayağının galibinin Cumhur İttifakı olacağını ifade etti. Seçmenin huzur ve istikrardan yana oy kullanacağını vurgulayan Destici, "Milletimizin temsilde adaletin en yüksek olduğu meclisten yana, yeni Türkiye'den yana oy kullanacağına inanıyorum" dedi.

"MİLLETİMİZ YENİ TÜRKİYE'DEN YANA OY KULLANACAKTIR"

Destici, "Kim ne derse desin ben milletimize güveniyorum. Milletimizin yine sağduyulu hareket edeceğini, birlikten yana, beraberlikten yana, kardeşlikten yana, huzurdan yana, istikrardan yana, güçlü meclisten yana, temsilde adaletin en yüksek olduğu meclisten yana, güçlü hükümetten yana, yeni Türkiye'den yana oy kullanacağına inanıyorum. Türkiye'yi eskiye çevirmeye çalışanlar, yani darbeler, kaoslar, e-muhtıraların yapıldığı eski Türkiye'ye döndürmemeye çok niyetli olduklarını ben sahada görüyorum. Çünkü sürekli sahadayım. Sadece Ankara'da değil, Genel Başkan olmam hasebiyle de pekçok seçim noktasında çalışmalara katıldım, vatandaşımızla yüz yüze bir araya geldim. Bütün bunları da gördüm. Dolayısıyla da ben buna yürekten inanıyorum" açıkalamasında bulundu.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Kamuda israfın ve hantallığın önlenmesi adına olumlu olduğunun altını çizen Destici, böylelikle hükümetin daha aksiyonel hale geleceğini ve hareket kazanacağını, dağınıklığın ortadan kalkacağını söyledi. Destici, eski sistemi eleştiren muhalif adayların yeni sistem üzerinden vaatlerde bulunduğunu kaydetti.

"YENİ SİSTEME KARŞI ÇIKANLAR ŞİMDİ ONUN ÜZERİNDEN VAATTE BULUNUYOR"

Destici, "Bakın şunu görürseniz, 16 Nisan referandumu öncesi toplumda, hatta hayır diyen kesimlerde bile yeni sisteme karşı bir direniş ya da karşı çıkış yok. Gün geçtikçe sistemin olumlu olduğu, iyi olduğu, eski sistemle kıyaslanamayacak derecede Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olduğu gözüküyor. Ve gittikçe de yavaş yavaş toplumun tüm kesimleri tarafından kabul edilmeye ve kabullenilmeye başladı. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarına da baktığımız zaman her ne kadar bir taraftan eskiye döndüreceklerini söyleseler de, öbür taraftan yeni sisteme göre vaatlerde bulunuyorlar. Başkan yardımcılarının kim olacağını açıklıyorlar, onlar da hemen hemen sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeylere benzer şeyler söylüyorlar. Yavaş yavaş alışıyor, alışacaklar, ben onun da farkındayım. Çünkü eskiye dönmek gibi bir şey sözkonusu olmaz. Artık ileriye doğru bir adım atılmış. Artık eski defter kapandı, oraya dönüş olmaz. Ben Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE SEÇİMLERİN EN GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKELERDEN BİRİ"

Destici, Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili de bir sorun olmadığını ve seçmen tercihlerinin sandığa tam olarak yansıyacağını belirterek, "Türkiye seçimlerin bize göre güvenli yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Çünkü her sandığın başında neredeyse, bu şahitlerle birlikte 15 tane adam var. 15 tane kişinin, görevlinin, iktidarı, muhalefeti işte her ittifaktan insanların, her seçime katılan partinin, insanların, hatta dışardan gözlemcilerin sandıklarda olduğu, dışardan kastım yani orayı görevli verme yetkisi olmayan partiler dışındaki yine bizim Vatandaşlarımızdan ya da Sivil Toplum Örgütlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla da bu kadar insanın bulunduğu bir sandıkta, bir kere zaten düşünülemez. Dolayısıyla da biz hayırlı bir şekilde geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

