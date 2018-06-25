Denizli'de MHP'ye milletvekili şoku

DENİZLİ'de 24 Haziran'daki genel seçimlerde AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Tekrar aday olan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, seçilemedi. MHP'nin Denizli'de milletvekili kalmadı. Denizli'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 19 ilçeden 16'sından sandıktan Recep Tayyip Erdoğan, birinci çıktı.

Denizli'de kesin olmayan sonuçlara göre 747 bin 897 seçmenden 682 bin 381'i cumhurbaşkanını seçmek için toplam 2 bin 346 sandıkta oylarını kullandı. 663 bin 997 geçerli oydan yüzde 47.82'sini alan Recep Tayyip Erdoğan, seçimden zaferle ayrılan isim oldu. Erdoğan, 19 ilçedeki sandıklardan 16'sında birinci olarak çıktı. Güney, Sarayköy ve Bekilli ilçelerindeki sandıklarda ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce birinci oldu. Kullanılan oyların yüzde 35.39'unu alan İnce'yi yüzde 13.82'lik oranla İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yüzde 2.14'lük oranla HDP'in adayı Selahattin Demirtaş takip ettti. Diğer cumhurbaşkanı adayları Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek'in aldığı oyların toplamı yüzde 0.80 oldu.

Genel seçimlerde ise Çal, Güney, Sarayköy ve Bekilli'de en çok oy CHP'ye çıktı. Diğer 16 ilde ise ilk sırada AK Parti yer aldı. CHP Denizli'de oylarını düşürmesine rağmen Millet İttifakı'nın oylarının dağılımı ile 2 olan milletvekili sayısını 3'e yükseltti. Mevcut milletvekili Kazım Arslan'ın yanı sıra CHP'den Meclis'e giren yeni isimler Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar oldu. AK Parti ise 4 olan milletvekili sayısını korudu. AK Parti mevcut milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin'in yanı sıra Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök'ü Meclis'e gönderdi. Yeni kurulan İYİ Parti de Yasin Öztürk'ü Mecsi'e göndermeyi başardı. Denizli'de genel seçimin kaybedeni ise ülke genelinde oylarını arttıran MHP oldu. Milletvekili çıkaramayan MHP, tekrar aday olan partilerinin Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ı meclise gönderemedi.

3 AVUKAT MİLLETVEKİLİ VAR

Denizli'nin TBMM'ye göndereceği milletvekillerinden Cahit Özkan, Gülizar Biçer Karaca ve Kazım Arslan avukat. Ahmet Yıldız bürokrat, Şahin Tin işadamı, Haşim Teoman Sancar iktisatçı, Yasin Öztürk ise makine mühendisi. AK Parti'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu 27. dönemde tekrar milletvekili adayı olmayan isimlerdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Bakan Nihat Zeybekci ve Ramazanoğlu'na bir görev verilip, verilmeyeceği merak konusu oldu.

'KAZANAN MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ'

Seçimleri değerlendiren AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kazananın milli irade ve demokrasi olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Bir kez daha, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, milletimizin emrinde, gece gündüz demeden hizmet aşkıyla çalışmaya devam edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Denizlimiz, ülkemiz bu hizmet aşkıyla kalkınmaya devam edecek. Ülkenin menfaati dendiğinde, aynı güzellik altında buluşmayı başaran ve bunu her zaman yapan değerli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, ülkücü kardeşlerime, BBP Mustafa Destici'ye de çok teşekkür ediyorum. 'Mevzu bahis vatansa' diyerek, liderler bir araya geldi. Sonuç zafer oldu, Cumhur ittifakı muhteşem bir zaferi yazdı. Aziz Türk milleti kendisine gece gündüz hizmet edenlere bir kez daha sahip çıktı. Vatandaşlarımız inandılar, oylarını verdiler, iradelerini ortaya koydular ve bu muhteşem zaferin altına imzalarını attılar" dedi.

'SEÇİMİN KAZANANI TÜRK MİLLETİDİR'

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz de seçimlerin kazanının Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen Türk milleti olduğunu kaydetti. Filiz, "Necip Türk milleti, Türkiye'ye musallat olan küresel şer odakları ve onların içimizdeki iş birlikçilerine karşı, istikrardan, huzurdan, güvenden ve barıştan yana tavır koyarak yine güzel bir vatanseverlik ve aynı zamanda demokrasi dersi vermiştir. Bu başarı halkla bağ kurabilen, bütünleşebilen yıllardır bu ülkeye hizmet etmiş bir siyasi liderin aldığı başarıdır. İnsanların hür iradelerini ortaya koymaları ve neticesinde de yıllardır bu ülkeye hizmet eden elinden geleni yapan milleti ömrünü adamış bir liderin ilk başkan olarak seçilmesinden dolayı sevinçliyiz. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır. Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız. Kurulduğu günden beri Milli İradenin güçlü şekilde ülke genelinde tesis edilmesi için çaba harcayan AK Parti'nin bu haklı davasını bundan sonraki süreçte de devam ettirecektir. İnanıyorum ki bu seçim sonuçlarıyla yalın, sonuç odaklı ve sıkı koordinasyon ile hareket edilerek ekonomik, sosyal ve siyasal atılım dönemi yaşayacağımız şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yatıyor. Siyasi istikrar ve uygulanan ekonomik politikalarla ülkemizin, beklentilerin üzerine çıkarak ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyümesi ve AB ülkelerinden daha hızlı bir performans sergilemesi doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesiydi. Denizli'mizde 4 vekil çıkardık, ancak vekillerimiz AK Parti kimliğine haiz olsalar da Denizlimiz'in vekilidirler. Denizli'ye hizmet birinci önceliğimizdir, bugün dünden daha mütevazi olarak elimizden gelen tüm gayretle nerede ve hangi konumda olursa olalım Denizli'mize hizmet edeceğimize söz veriyoruz" dedi.



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