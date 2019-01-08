Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile görüştü (2)

BOLTON, ANKARA'DAN AYRILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi ardından Türkiye'den ayrıldı. John Bolton'u taşıyan özel uçak, saat 13.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Ankara'da kalan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, bir süre daha görüşmelere devam etmelerinin beklendiği belirtildi.