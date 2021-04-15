Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ın En Büyük Rakibi Belli Oldu!

Optimar Araştırma şirketinin yapmış olduğu seçim anketleri sonucu açıklandı. Yapılan son seçim anketine göre, sonuçlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki muhtemel rakiplerinin değerlendirildiği ankette Erdoğan'a en yakın oy oranını yakalayan siyasi isimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Cumhurbaşkanlığı seçimindeki muhtemel oy verecek kişilerin yüzdesi tespit edildi. Cumhurbaşkanına en yakın isim ise CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Optimar Araştırma Şirketi şubat ayında yapmış olduğu anketi paylaştım.

"Bu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim aday olursa şansı ne olur?"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anketlere göre yarışta en öne çıkan isim olarak gözüküyor.

Mansur Yavaş- Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan % 41.2 alırken, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş %36.7'ye ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.1 olarak gözükürken, Bu da kararsız kişilerin verecek oldukları oyların ne kadar önemli olduğunu ispat ediyor.

Ekrem İmamoğlu- Recep Tayyip Erdoğan

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son zamanlarda anket seçimlerinde gerilemesine rağmen yine de önemli bir orana ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan % 42.5 alırken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %34.6'yı buluyor. Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 22.9'a ulaşıyor

Meral Akşener- Recep Tayyip Erdoğan

İyi Parti başkanı Meral Akşener, yapılan anketler sonucunda büyük bir ilerleme kaydederek,. Akşener yüzde 27 alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.6'ya ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 29.5 oranında.

Kemal Kılıçdaroğlu- Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yüksek orana Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışta ulaşıyor. Kılıçdaroğlu anket sonuçlarına göre yüzde 27 alırken Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 44.7'yi buluyor. Ankete katılan kararsızların oranı ise yüzde 28.3'le yüksek bir oranda seyrediyor

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 23:46