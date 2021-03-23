Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Değişiyor! Kaç Bakanlık Ne Zaman Değişecek?

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişime gidileceği haberini paylaştı. Yapılan habere göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ile ilgili kabine değişikliği hakkında 2023'e dönük yalnızca partide değil diğer alanlarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibi ile birlikte yeni bir düzenleme yapılacağı bilgisini verdi. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında daha net bilgilere ulaşılacağı bilgisi Mahir Ünal tarafından açıklandı.

Kulislerde konuşulan konuların aktarılabileceğini açıklayan temsilci Dicle Canova, gerçekten kaç bakanlıkta değişim olacağını ve bu değişimin hangi yönde gerçekleşeceğini tek isim biliyor dedi ve bu ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıkladı. Dün öğle saatlerinde kabine değişim hakkında bilgi verilmesi yönünde beklentinin Ankara'da çok yükseldiğini açıklayan Canova, beklentilerin gerçekleşmediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklamadığını belirtti.

Kabine değişikliğinin zamanlamasını ve ne şekilde olacağını bilen tek ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, kulislerde ise parti yönetiminde biraz daha siyasetten ağırlığı bulunan, medyada yer bulabilecek, günlük siyasi gelişmelere anında tepki verebilecek isimlerin seçileceği konusunda açıklamalar yaptı. Bunun yanı sıra Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi ile kabinenin daha profesyonel isimlerden oluşması, diğer bir değişle yine teknokrat ağırlıklı olması beklenilmekte.

Kulislerde konuşulanlara göre 6 ya da 7 bakanlıkta bir değişim gerçekleşmesi beklenilmekte. Bundan daha önce de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sırasında birleştirilen bakanlar vardı. Çevre Şehircilik, Aile Çalışma, Turizm Kültür gibi. Bunların da zamanla ayrılabileceği ve iş yükünün çok fazla olduğu gibi çekinceler gündeme geldi. Ancak bunların yalnızca bir beklenti ve konuşma olduğunu belirten Canova, Ankara'da Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın ayrılacağı ve 2 ayrı ismin buralara atanacağı yönünde bir beklenti olduğunu söyledi.

AKP'nin sık sık kamuoyu yoklamaları yaptığını açıklayan CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, hemen hemen tüm bakanların birer karnesi olduğunu belirtti. Bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den o kamuoyu yoklamalarına ilişkin bilgi istediğini ve son 10 gündür de bunlar üzerinde çalıştığının ifade edildiğini söyledi.