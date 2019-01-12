Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan iş insanlarına Latin Amerika çağrısı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, iş insanlarına Latin Amerika çağrısı yaparak, "Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar. İş adamlarımızın buraya odaklanmaları, Türkiye'nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni kapsamında bulunduğu Venezuela'dan ayrılırken gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamada bulundu. Maduro’nun yemin törenine Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldığını ifade eden Oktay, 94 ülkeden temsilcilerin yer aldığı yemin töreniyle Maduro’nun göreve başladığını kaydetti. Oktay, Venezuela ve Türkiye’nin ilişkilerinin özellikle son dönemde çok yoğun şekilde geliştiğini, iki tarafın da çok farklı sektörlerde işbirliği geliştirme çabasında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Venezuela ziyareti ile ilişkilerin zirveye taşındığını vurgulayan Oktay, "Venezuela ile birçok anlaşma yaptık. Ziyaretimiz kapsamında o anlaşmaların hangi aşamada olduğuyla alakalı çalışmalarda bulunduk. En önemlisi de anlaşmaların üzerine inşa edeceğimiz farklı sektörlerdeki fiili işbirliğinin gerçekleştirilmesine dönük karşılıklı istişarelerimiz oldu" dedi.

'DIŞ TİCARET HACMİMİZ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Oktay, temasları kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile maliye, dışişleri ve turizm bakanlarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı. Venezuela’da Türkiye açısından işbirliği gerçekleştirilecek çok önemi alanların olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"Madencilik öncelikli olmak üzere tarım, hayvancılık, turizm, gıda ve enerji dahil çok farklı sektörlerde işbirliği geliştirme şansımız var. Bir yıl öncesinde 100 milyon dolar civarında olan toplam ticaret hacmimizi 2018 yılında 1 milyar doları aştı. Biz bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde ileri taşınması için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Buradaki iş adamlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Gelecek yıllarda Venezuela ile olan ilişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşıyor olacağımıza yürekten inanıyorum."

LİDERLER İLE GÖRÜŞTÜ

Yemin töreni kapsamında Karakas'a gelen liderler ile de görüşme fırsatı bulduklarını anlatan Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye davetini kendisine ilettiklerini ifade etti. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde ciddi bir fırsatın olduğunun altını çizen Oktay, Canel’in Türkiye’ye en kısa sürede gelmek istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takvimine göre bu ziyareti ayarlayacaklarını söyledi.

Bolivya Devlet Başkanı Juan Eva Morales Ayma ile de görüştüğünü dile getiren Oktay, ekonomik ve ticari işbirliğinden FETÖ ile mücadeleye kadar her konuda işbirliğine hazır, Türkiye ile güçlü ilişki kurmak isteyen bir devlet başkanı gördüklerini bildirdi. Oktay, Morales’e de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini ilettiklerini, yılın ilk 3 ayı içinde Türkiye’yi ziyaret etmek istediklerini, bu ziyareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takvimine göre ayarlayacaklarını belirtti.

Surinam Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştüklerini, Nikaragua Devlet Başkanı, İran, Rusya ve Filistin temsilcileriyle sohbet etme imkanı bulduklarını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Latin Amerika’da, Karayip ülkelerinde ağır bir kimlik olan Ralph Gonzales ile görüştük. Onlar da Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyorlar. Latin Amerika ve Karayipler’de Türkiye’ye ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yoğun bir ilginin, sevgi yumağının oluştuğunu gördük. Bunu ekonomik ve ticari işbirliğine nasıl dönüştürebiliriz, onun gayreti içindeyiz. Bu ziyaret buna da vesile oldu. Son derece verimli bir ziyaret oldu. Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar. İş adamlarımızın buraya odaklanmaları, Türkiye’nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli."

'ORTAK İLAÇ ÜRETİMİ' TEKLİFİ

Oktay, Küba’nın işbirliği için teklif ettiği çok sayıda projeden birinin ortak ilaç üretimi olduğunu ifade ederek, "Özellikle, biyoteknoloji ve ilaç üretimi konusunda ciddi ilerleme sağladıkları 1-2 alan var. Onunla ilgili Türkiye ile işbirliği yapabileceklerini söylediler. Bu konuyu da Sayın Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız ile paylaşacağım" dedi.

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