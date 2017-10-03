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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lanetle karşı karşıya kalırız

Ak Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Biz faiz lobileriyle adım atamayız, lanetle karşı karşıya kalırız

03 Ekim 2017 Salı 12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lanetle karşı karşıya kalırız

Şu anda piyasa faizlerinin yüzde 20'yi yakaladığı bir dönemdeyiz. Piyasa faizinin yüzde 20 olduğu bir ülkede yatırımcı yatırım yapabilir mi. Ondan sonra lanetle karşı karşıya kalırız. Sefil ailelerle karşı karşıya kalırız. Biz faiz lobilerinin yaklaşımıyla adım atamayız. Eğer onlarla adım atarsak sadece onları ihya ederiz. 

Merkez bankasının ve ilgili diğer kurumların kararlı politikalarıyla Türk lirasının düşüsü durdu, hatta yükseliş yaşandı. Hep söylüyorum iddiamdır. Yüksek faiz sebebiyle enfelasyonu aşağı çekmeyecektir. Bunun bir defa kararını vermemiz lazım. Çünkü doğru orantılıdır, faiz düşerse o da düşer. Şu andaki anlayış ters orantılıdır. Bakın göreve geldiğimizde biz faiz yüzde 63'tü, biz bunu aşağı çekmeye başladık, bunu bir defa halletmemiz lazım. 

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