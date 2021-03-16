Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak bir basın toplantısı düzenledi ve Doğu Akdeniz ile ilgili önemli bilgileri vatandaşa aktardı. Ortak basın toplantısı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile birlikte yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapmış olduğu açıklamada Bosna Hersek’e korona virüs aşısı göndereceklerini ve bu aşının 30 bin doz olacağını belirtti. Mısır ile 8 yıl ardından gerçekleşen ilk diplomatik temas sonrasında “Mısır halkı bizimle ters düşmez” şeklinde bir açıklamada bulundu. Doğu Akdeniz hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin kararlılığının aynen devam etmekte olduğunu, diğer bir deyiş ile bu konu üzerinden herhangi bir taviz verilmesinin söz konusu olduğunu açıkladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler…

30 Bin Doz Aşı Bosna Hersek’e Gönderilecek

Erdoğan, konuşmasında Bosna Hersek’te korona virüs sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşların ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Dost kara günde belli olur sözünden hareket ederek pandemi sürecinin başından beri Bosna Hersek’in yanında olduğumuzu belirten Erdoğan, inşallah bundan sonraki süreçte de bu tavrı muhafaza edeceğimizi söyledi.

Yapılan bu seyahat ardından Bosna Hersek’e 30 bin doz aşının gönderileceği haberini veren Cumhurbaşkanı, salgın şartlarına rağmen yerle seçimlerin başarı ile gerçekleşmiş olması 15 Kasım 2020 gününde takdire şayandır ifadelerine yer verdi. Bunun yanı sıra, Devlet Başkanlığı Konseyi’nin değerli üyeleri ve başkanı ile ikili ilişkilerinin istişare edildiği açıklandı.

Türkiye olarak Bosna Hersek vatandaşlarının istikrar ve barışına oldukça önem verildiği açıklaması yapıldı. Düzenlenen ortak basın toplantısında İkili ticaret hacmi hakkında da önemli sözlere yer verildi. Ticaret hacminin 9 kat daha fazla artış göstermesinin serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile gerçekleştiği belirtildi. Bununla birlikte, kısa zaman içerisinde ticaret hacmimizin 1 milyar dolara çıkmasının hedeflendiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.