Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül "Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, "Başta Preveze Deniz Zaferi olmak üzere, tarihi büyük başarılarla dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz, devraldığı mirası güçlendirerek geleceğe taşımakta, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandırmaktadır. Deniz Kuvvetlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında yüksek bir vazife şuuruyla barışa değerli katkılarda bulunmakta; geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri günümüzde de gururlandırmaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, 27 Eylül "Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" nedeniyle yayımladığı mesaj şu şekide: "Denizcilerimizin gurur abidesi olan Preveze Deniz Zaferi, tarihimizin en şanlı ve en görkemli zaferlerinden biridir. Barbaros Hayrettin Paşa komutasında, büyük bir donanmaya karşı kazanılan Preveze Deniz Zaferi, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğini perçinlemiş; donanmamızın gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya göstermiştir. Başta Preveze Deniz Zaferi olmak üzere, tarihi büyük başarılarla dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz, devraldığı mirası güçlendirerek geleceğe taşımakta, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandırmaktadır. Deniz Kuvvetlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında yüksek bir vazife şuuruyla barışa değerli katkılarda bulunmakta; geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri günümüzde de gururlandırmaya devam etmektedir. Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."