Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Sivas'a gelecek (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İLK MİTİNGİ SİVAS'TA

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, parti binasında Belediye Başkanı Sami Aydın ve Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Aksu, 8 Şubat'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı hakkında bilgilendirmede bulundu. Aksu, 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine ilk kez Sivas'tan seçim çalışmalarına başlayacağını belirterek, "Sultan şehrimizin Cumhurbaşkanı'mızda değeri ve önemi müstesnadır, daha önceden 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi yine seçimlere ilimizden 'Bismillah' diyerek başlaması bizi onure edecektir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Milli Mücadeleye ev sahipliği yapan ve milletimizin kurtuluş mücadelesinin simgesi olan yiğitler diyarı Sivas'ımızda bu hafta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak olmanın mutluluğu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Kent Meydanı’nda Sivaslı hemşehrilerimizle buluşacak olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yiğidin harman olduğu ilimizde hemşehrilerimiz ile hasret giderecek. Mitingimizin yanı sıra Sivas’a bir çok müjde ile de gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Sivas halkımız en iyi şekilde karşılayarak bağrına basacaktır. Biz de AK Parti milletvekillerimiz, il ve ilçe belediye başkan adaylarımız, il, ilçe, kadın ve gençlik kollarımız ile yediden yetmişe partimize hizmet eden partililerimiz ve Cumhurbaşkanımıza gönül veren hemşehrilerimizle beraber kent meydanını doldurarak Sivas’tan tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajları vereceğiz" dedi.

Hakan KALELİ/SİVAS, ()

FOTOĞRAFLI