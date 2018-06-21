Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik - Ek fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik - Ek fotoğraflar

YORUM EKLE
Gönder