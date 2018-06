Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik (2)

GAZİANTEP'TE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'teki programını tamamladıktan sonra Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Kentin kurtuluş mücadelesi kahramanlarını anarak konuşmasına başlayan Erdoğan, Gaziantep'in sanayi ve tarımın şehri olduğunu belirterek, "Gaziantep işçi arıyor. Gelip Gaziantep'e baksınlar. Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 Temmuz'dan bu yana 4 buçuk katrilyonluk bir yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal yahu siz nerede geziyorsunuz ya. Hala uzaydasınız galiba ama rüyada. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir, ensardır Gaziantep" dedi.

'PYD VE YPG MÜNBİÇ'TEN ÇIKACAK, FIRAT'IN DOĞUSUNA GİDECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Kandil'de yürütülen operasyona değinerek, seçimin ardından Suriye sınırının güvenli hale getirileceğini, sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanacağını kaydetti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile 4 bin 700'e yakın teröristin, Fırat Kalkanı Harekatı ile ise 3 bine yakın DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

'RAHLE-İ TEDRİSİMİZDEN GEÇMEN LAZIM'

"Önce Cerablus'tan başladık ve El Bab'a kadar indik, sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye'yi adım adım; hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşaması, hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde, buralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum. Ne diyordu bay Muharrem; 'Hükümet İran'la anlaştı mı, Amerika ile anlaştı mı, Irak'la anlaştı mı?' Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Senin daha çok böyle oturup rahle-i tedrisimizden geçmen lazım. Biz attığımız her adımı, bilerek atarız. Biz, bak Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük, doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük, şimdi de koalisyon güçleriyle bunu sürdürüyoruz. Buyurun Dışişleri Bakanımı ayın 4'ünde Amerika'ya gönderdim. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile oturdular, konuştular. Sonunda karar verildi. Neydi o? PYD ve YPG Münbiç'ten çıkacak, Fırat'ın doğusuna gidecek ve şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız, Türk bayraklarıyla beraber şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun ya sen Muharrem? Sen bunları görmüyor musun? Bunlarda göz var görmez, kulak var duymaz, dil var konuşamaz. Bakın bizim şu anda sadece İdlib'de gözlem kulelerimiz var. Şu anda Münbiç'te devriye geziyoruz. Ama bunların haberi yok. Niye? Dert başka. Bunlar ne diyor 'Afrin'e girmeyin.' Yahu biz sana bakıp da karar verir miyiz? Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şuanda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil'de. Peki kandil de ne yaptık? İlk etapta 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. Dedik 'Yetmez.' İkinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan, toplantı halinde PKK'lıyı yerinde vurduk. Durmak yok. Biz öyle İzzet ağabey değiliz. Kararı kendimiz veririz. Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran'ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor. Bundan sonra işimiz inşallah daha kolay. Yeterki kendi içimizde bir kazaya meydan vermeyelim."

Gaziantep7e yapılan yatırımları da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep aynı zamanda tüm bölgenin kılavuzudur. Gaziantep doğru istikamette giderse, Türkiye de doğru yolda ilerler. Son 16 yılda Gaziantep'e 30 katrilyon yatırım yaptık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kazandırdık. Şimdi eski stadın yerini de ne yapıyoruz? Millet bahçesi yapıyoruz" diye konuştu.

KAMİL OCAK STADI'NIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamil Ocak Stadı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin taslak projesini dev ekranda gösterip, kendisini dinlemeye gelen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'ndan, alana cami yapılması için söz isteyerek, "Camimizin finansörünü bulduk, finansör karşımda duruyor. Abdulkadir bey bir an önce başlamamız gerekiyor. 50 milyon doları bulacak. Belki artabilir de çünkü ağanın eli tutulmaz. Ama sağ olsun Konukoğlu ailesi çok farklı, dünyada öne geçecek bir projeyi ben kendilerinden rica ettim ve bu dünyada bir numara olacak" dedi.

'BUNLARDA EDEP, ADAP YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği görüntüleri dev ekranda izletip, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a cezaevinde yapılan ziyarete tepki göstererek, şöyle dedi:

"Şimdi diyorum ki bay Muharrem bak Pazar günü milletim sana bir ders verecek. Sen de birinci çıkamadığı taktirde 'Siyasete eyvallah' diyor musun? Şimdi seni de göreceğiz. Çünkü siz, aynı rahleden geldiniz. Dolayısıyla değişen bir şey olmaz. Yahu bir dershaneyi işletemeyene, Türkiye verilir mi? Öğretmenlerinin SSK primini ödeyemeyen veya ödemeyene Türkiye teslim edilir mi? Her şey ortada. Hele hele son günlerde sosyal medyaya çıkan, bazı edebim müsaade etmez şeyler var ki bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Bugün zaten gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var. Bunlarda edep, adap böyle bir şey de yok. Bunlara biz Türkiye'yi nasıl teslim ederiz? Onun için ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; her şey den önce Türkiye'nin yönetimini, biz, ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez. Ben inanıyorum ki hep birlikte, el ele, bu terör örgütüne karşı en ufak bir tavır koyamayan ve daha aday olduğu anda Edirne'ye gidip, Edirne Cezaevi'nden icazet alan bay Muharrem'e, benim halkım oy vermez. Hale bak. Oraya gidiyor, oradan icazet alacak. Neymiş? Söylediklerine bakın. Yani diyor ki 'Tutuklu olan da velevki şu anda cezaevinde olsun çıkıp propagandasını yapabilmeli. Kendine gel, kendine gel. Her şeyden önce Diyarbakır'da, 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan böyle bir insanın; vicdanın el verecek vicdanın, cumhurbaşkanı adayı olmasına sen nasıl olur da göz yumarsın. 15 yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne neden olan böyle bir kişiye, sen nasıl olur da Cumhurbaşkanı adayı olmasına 'Evet' diyebilirsin. Kusura bakmasınlar; partilerinin içerisinde başka aday mı yoktu, başka adam mı bulamadılar ?"

'BİLİM MERKEZİ YAPACAĞIZ'

İmar barışına değinen ve vatandaşların bu konula sorunlarının çözüleceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e yapılan ve süren yatırımları sıraladı. Gaziantep'e bilim merkezi yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'i hızlı trenle, tüm Türkiye'ye bağlayacağız. Gaziray'la günlük 100 bin yolcu taşınacak. İnşası süren Gaziray inşallah önümüzdeki yıl sona erecek. Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet verecek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. Yapay zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir bilim merkezi yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekili adaylarıyla birlikte kalabalığı selamlayıp, kentten ayrıldı.

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI- İskender ZENGİN/ GAZİANTEP, ()

FOTOĞRAFLI