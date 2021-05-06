Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İftar Yemeği Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan başladığından beri, zaman zaman iftara misafir kabul ediyor veya iftara birilerine kolluk oluyor. geçtiğimiz haftalarda Çiftçi bir vatandaşa konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü iftarda ise misafir ağırladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla akşam yemeğini yedi. Erdoğan sporcular ile Çankaya Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi. Gerçekleşen iftarda sadece sporcular değil aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'da bulundu.Uzun yıllardır iftar yemeklerine gelenek haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi döneminde de bu geleneği devam ettirdi. Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonlarından madalya kazanmış gençlerle buluşup iftar yemeği yedi. Sporcular güzel bir akşam yemeği ve sohbetin ardından Çankaya Köşkü'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iftar yemeğine başarılı sporcuları davet etti. Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde vermiş olduğu iftara birbirinden başarılı sporcular katıldı. Çankaya Köşkü'nde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcuları iftar yemeğinde kabul etti.

Madalya Sahibi Sporcular ile İftar Yemeği

Bugün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen iftarda sadece sporcular değil aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'da Çankaya Köşkü'ndeki davete katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Nisanur Erbil, Şaziye Erdoğan, Berfin Altun, Melike Günal, Zeliha Ağrıs, Ferhat Arıcan, Büşra Işıldar, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Rıza Kayaalp, Sümeyye Kentli, Adem Asil, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Rabia Kaya, ve Hatice Kübra İlgün'le bir araya geldi. Erdoğan, sporcularla beraber iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile keyifli dakikalar ve verimli sohbetler eden madalya sahibi sporcular, keyifli akşam yemeğinin ardından Çankaya Köşkü'nden ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 23:38