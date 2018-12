Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın sizlere önemli müjdeler verebiliriz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Elbette biz bölücü örgütün Meclis'teki taşeronlarının asıl karın ağrılarının farkındayız. Bunun için de onların söylediklerini, çirkefliklerini dikkate almıyoruz. Onların Kandil'deki terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime edemeyeceklerini gayet iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da gayet önemli müjdeler verebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bütçenin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya, zaferlerden zaferlere taşımaya devam edeceklerini söyledi.

'ENFLASYONU GERİLETMEYE KARARLIYIZ'

İşsizlik oranını 2019'da yeniden tek haneli rakamlara düşürmeyi planladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor, Yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak, buradan Bay Kemal'e şimdi bir müjde vermemiz lazım, 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Tabii bu Bay Kemal için müjde mi olur, yoksa çok farklı bir şey mi olur bilemem. Daha önemlisi Bay Kemal, cari açık azalıyor. Gelişmeler, sene sonunda cari açığı 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor. Enflasyonu da önümüzdeki yıl hedeflerimize uygun seviyeye geriletmeye kararlıyız. Attığımız her adım büyümemizi, gelişmemizi, güçlenmemizi devam ettirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle 12'nciliğe yükseleceğiz. Yeni ekonomik programımızın bu ilk bütçesini böyle bir başarıyla taçlandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Özellikle G-20 toplantılarına giderken, dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken diğer taraftan da satın alma paritesine baktığımızda 12'nci ekonomi olarak gitmemizin ne denli önemli olduğunu artık varın düşünün" dedi.

'BUNLARIN DÜNYADAN HABERİ YOK'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin sözcüsü, 'Esnaf kepenklerini kapattı, çiftçi tarlalarını satıyor' diyor. Sen size ait olan hayali bütçeden konuşuyorsun. Bugüne kadar sürekli olarak çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Şöyle iş bilen adamlarınıza bir sorun da, güya sözcüleri de bu işten anlar havalarda dolaşıyor, bir sor bakalım, TOBB'a sor, TİM'e sor, oralardan bir araştır. Ne kadar, bu yıl içinde kaç esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar da kapandı? Sana nasıl bir rakam verecekler? Ben söyleyeyim sana; altı açıldıysa bir kapandı. Ya biz böyle çalışıyoruz ama bunların dünyadan haberi yok. Ne olup bittiğinden haberi yok. Bu rakamları TİM ile DEİK toplantısında açık açık anlattık. Ama dedim ya bunların hayatı yalan üzerine kurulu" diye konuştu.

'YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNE DEVAM EDECEĞİZ'

Gelecek dönemde vergi politikalarının bütüncül ve adil bir anlayışla tekrar gözden geçirileceğini vurgulayan Erdoğan, "Yatırım, üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz. Bu kapsamda 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18 aya çıkarıyoruz. İmalat sanayiinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca Ar-Ge faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarından KDV alınmayacak" dedi.

'ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA YÜZDE 10 İNDİRİM YAPIYORUZ'

Konuşmasında vatandaşlara ve iş dünyasına müjdeler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunu özellikle Bay Kemal'in dinlenmesi lazım, hani 'Hiçbir şey yapılmıyor' diyor ya, şimdi nelerin yapıldığını iyi duyması lazım. Ama onu bir kenara koyalım milletim duysun yeter. Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz. Elektrik ve doğal gaz indirimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

'ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ 12 AY BOYUNCA VERECEĞİZ'

Bölgesel istihdam teşvikinin 1 yıl daha uzatılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Halen 51 ve 2 ilçede işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı işçi çalıştıranlar için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıranlar için ise 150 lira olacaktır. Ayrıca sigorta prim teşviki uygulaması önümüzdeki yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran yerler için 3 puan, 500'ün altı için 5 puan olarak uygulanacak. Bu teşviklerin de iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."

'BU ARTIŞ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 bin 20 lira olan 2019 asgari ücret kararını oy birliği ile verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Zaten işveren, işçi, bütün sendikalar burada adeta ittifakla kararı aldılar ve Bakanımız da açıklamayı yaptı. Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakam evli ve çocuklu olma durumuna göre daha da yükselebiliyor. Bu rakam asgari ücretin yüzde 26'nın üzerinde bir yükselişle, bu artış çok çok önemli, bunu Bay Kemal'in çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz, net 417 lira arttığını gösteriyor. Bu rakamın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece yeni yılın bu müjdelerle karşılanmış olması, bütün hanelere de inşallah sevinç, bereket getirmiş olacaktır" dedi.

'ANA MUHALEFET KOLTUĞU MÜNHAL DURUMDA'

Meclis'teki bütçe görüşmelerini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'teki ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Böyle bir ana muhalefet olmaz. Bunların o edep, adaptan yoksun, kavgacı ruhuyla muhalefet olmaz. Ve oradaki kullandıkları ifadeler, Cumhurbaşkanından, bakanlarımıza kadar kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir yutulur değil. Aynı ifadelerle onlara cevap vermek, zaten bizim haddimize değil. Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler, yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin orada genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir doğru dürüst bilmiyorum, bilmeme de gerek yok zaten, bu adamlarla düşünebiliyor musunuz ana muhalefet politika yapıyor. Varamazsınız bir yere" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE KOL KOLA YÜRÜRLER'

CHP'yi eleştirerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar yeri gelir terör örgütüyle el ele, kol kola yürürler. Yeri gelir onların diliyle konuşurlar, yeri gelir bu vatana bu millete onların ağzıyla saldırırlar, yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini bakarsınız cezaevlerinde ziyaret ederler. Niye? Bunların öyle bir hassasiyeti yok. Tüm enerjisini, eline geçen her fırsatı şiddeti, sokak terörünü ve bölücü yandaşlarını aklamak için kullanan bir ana muhalefet partisi ülkemizin ve demokrasimizin gelişmesi önündeki en büyük engeldir" dedi.

'BUGÜN YARIN SİZLERE ÖNEMLİ MÜJDELER VEREBİLİRİZ'

"Ana muhalefet partisi ve bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı yeni sistemimizin ilk bütçe görüşmelerinde maalesef çok kötü bir sınav vermiştir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette biz bölücü örgütün Meclis'teki taşeronlarının asıl karın ağrılarının farkındayız. Bunun için de onların söylediklerini, çirkefliklerini dikkate almıyoruz. Onların Kandil'deki terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime edemeyeceklerini gayet iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da gayet önemli müjdeler verebiliriz. Onlardan demokrasimiz adına katkı beklemiyoruz. Meclis'te bulunma sebepleri Türkiye'nin önünü açacak projeleri sabote etmek olanların milletimizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaları elbette mümkün değil."

'GİDEREK ONLARA BENZEMEYE BAŞLADILAR'

2019 bütçesi içeriğinin bölücü örgütün siyasi uzantılarını rahatsız etmesinin gayet normal olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim merak ettiğimiz CHP'nin rahatsızlığıdır. Bu bütçeden niçin CHP milletvekilleri rahatsızlık duyuyor? Neden CHP sözcüleri bölücü örgütün uzantılarıyla aynı dili kullanarak bütçeye saldırıyor. Bu soruları biz değil, en başta CHP'ye oy vermiş vatandaşlarım olmak üzere, 81 milyonun tamamı soruyor, cevaplarını da merak ediyor. Anlaşılan CHP'liler seçim ittifakı kurarak Meclis'e taşıdıkları bölücü örgütün uzantılarıyla teşrikimesai yapa yapa giderek onlara benzemeye başladılar. İttifakın, CHP'lilerin kimyasını iyice bozmaya başladığı anlaşılıyor. Bütçe üzerinde partilerinin görüşlerini ifade etmek üzere söz alan CHP yöneticilerinin açıklamalarına baktığınızda bütçeyle ilgili dişe dokunur tek bir söz, fikir dahi bulamıyorsunuz. Peki onun yerine ne var? Bol hakaret var, hamaset var, yalan, iftira, manipülasyon var. Sokak çetelerine övgü, Türkiye karşıtlarına sunulmuş bolca malzeme var" dedi.

'HAYATINDA GÖRMEDİĞİ KATILIMI GÖRDÜ'

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"O gece Atatürk Havalimanı'na gelip de oradan, tankların arasından danışıklı dövüşle geçip Bakırköy Belediyesi'ne giderek orada 11.15 itibarıyla geçtikten sonra Bakırköy Belediyesi'nden kahvesini yudumlayarak darbenin sürecini nasıl izlediğini de gayet iyi biliyoruz. Beyefendiye haber verilmemiş, ona da haber verecekmişiz. Her şeylerle bunu duyurduk, milyonlar meydanlara döküldü, beyefendiye özel davetiye çıkaracakmışız. Bunlar bu. Ne oldu, onu da söyleyeyim. 7 Ağustos'taki dayanışma günü diye ifade ettiğimiz bütün bunlara rağmen kendisini davet ettim ve bir iki gün cevap yok, cumayı cumartesiye bağlayan akşam beyefendinin oradan katılacaklarına dair haber geldi ve geldi. Hayatında görmediği katılımı gördü. Fakat o süreç de fazla uzun sürmedi, hemen birkaç gün sonra o barış, dayanışma unutuldu, tekrar saldırmaya başladı. 'Biz 7 Ağustos dayanışmasında yokuz' demeye başladı. Bunların ruhunda birlik, beraberlik yok. Bunların ruhunda sürekli olarak ülkenin barışına bombayı atmak var. CHP'nin başındaki zatın terör örgütü mensuplarına nasıl cici çocuk, çiçek çocuk muamelesi yaptığını nasıl onları nasıl 'arkadaşlar' diyerek aklamaya çabaladığını, ekran ekran gezerek PYD/YPG'yi meşrulaştırmaya çalıştığını da iyi hatırlıyoruz. CHP'nin yaşadığı savrulmaları, gün geçtikçe ittifak ortaklarına daha çok benzemesini çok da şaşırtıcı bulmuyoruz. Bu durum karşısında sadece 'Allah, CHP seçmenine sabır versin' diyorum."

'İSTİFAYA GEREK YOK'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul adaylığıyla ilgili Meclis Başkanının istifa süreci bir netlik kazandı mı?" sorusuna, "Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? İstifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci biliyorsunuz bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığı eğer aday olması halinde seçilirse seçildiği taktirde istifası gerekir. Ondan önce istifaya gerek yok. Parlamento ise şu anda nasıl başkan yardımcısı vasıtasıyla veya yardımcıları vasıtasıyla yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülür. Adaylık açıklaması yakındır. Bugünlerde olabilir. Hafta sonu, 29 Aralık'ta olabilir inşallah" diye yanıt verdi.

'PUTİN İLE BİR GÖRÜŞMEM OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini bildirerek, "ABD üzerine düşeni yaptı, açıkladı. Ama Fransa'da Macron'un yapmış olduğu açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz. Bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada arkadaşlarımız bugün yarın bir grup ile Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre, daha sonra benim de Putin ile bir görüşmem olacaktır. Yüz yüze olacak büyük ihtimalle" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELİMİZİ KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede asla taviz verilmediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bir gece ansızın gelebiliriz, diyorum. Ne demek sürpriz mi? Bağıra çağıra olmaz ki. 'Yarın geliyoruz, hazırlanın' denir mi? Her zaman terörle mücadelede, her an, her zaman televizyonlarda izlerken ben bile takip ediyorum. Şu anda istihbarat teşkilatlarımız koordinatları vermiş. Bizim de askerimiz oraları bombalamışlar. Son dönemde olanları görüyor musunuz? Bunlar bizim iftihar vesilemiz. İstihbarat bu noktada Silahlı Kuvvetlerimiz nasıl çalışıyorlar, İHA'lar, SİHA'lar hepsi ortada. Terörle mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yoktur."

