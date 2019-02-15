Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Şubat Cumartesi günü düzenleyeceği mitingle Kahramanmaraşlılarla bir araya geleceğini söyledi.

Ömer Oruç Bilal Debgici, yaptığı açıklamada mitingin Müftülük Meydanı'nda düzenleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahramanmaraş'ta ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Debgici, "Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın gururunu yaşayacağız. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, halkıyla iç içe olan Cumhurbaşkanımızı Kahramanmaraş’a yakışır şekilde ağırlayıp buradan memnun bir şekilde uğurlayacağız" dedi.



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