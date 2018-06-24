CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, devam eden seçimlerdeki oy kullanma süreçleriyle ilgili birçok ilde usulsüzlük yapıldığını belirterek, "Suruç ilçesinde silahlı kişiler seçim ortamını tehdit eder vaziyette, ayan beyan geziyorlar. Sandıklarda görev yapmak engellenirken, vatandaşın üzerine seçim günü korkuyla, baskıyla, tehditle terör havası estirilmektedir. Orada kamu görevlilerini, güvenlik kuvvetlerini, seçim güvenliğini sağlamaları konusunda dikkatli davranmaya çağırıyoruz" dedi.

Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin genelinde seçim güvenliği için parti olarak çalıştıklarını belirterek, tespit ettiklerini iddia ettikleri usulsüzlükleri açıkladı.

'İKTİDAR MERKEZLİ KAYNAKLAR ORTAMI GERMEYE ÇALIŞIYOR'

Ortada ilginç bir tablonun olduğunu belirten Tezcan, şunları söyledi:

"İktidar merkezli kaynaklar ortamı germe konusunda özel bir çaba harcıyor. Öncelikle iktidara, kamu görevlilerine çok dikkatli davranmaları çağrımızı bir kez daha tekrar ediyoruz. Toplumda gerginlik ve huzursuzluk yaratacak adımlardan kaçınılması gerekir. Yargı mercilerinin ve seçim kurullarının görevlerini eksiksiz yapmaları isteğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Bakın bir talihsiz paylaşımı TRT danışmanı Mustafa Akış yaptı. Önceki dönem AK Parti Milletvekili. Dün resmi gazetede yayımlanan kararnameyle TRT'ye yönetim kurulu üyesi olarak atamış kişi. Bugün paylaştığı twitt de 'Vatandaş için ateş edin' diyor. 'Ömer Halisdemir biz bugün senin gibi vatandaş için ateş edeceğiz' diyor. Ne için ateş edeceksin? Bu açıkça sosyal medyadan kamuya açık bir şekilde kamuoyunu tehdit etmektir. Seçim günü bu paylaşımların yapılması hangi akla hizmet. Bu kişi sıradan bir kişi değil. Acele bir şekilde TRT'ye atanmış bir kişi. TRT'nin kimlere teslim edildiğinin çarpıcı bir örneği. Vatandaşı çatıştırmaya dönük bu tür paylaşımlara karşı Cumhuriyet savcılarının işlem yapması gerekir. Biz bu kişiyle ilgili suç duyurusun bulunduk. Derhal gözaltına alınıp hakkında işlem yapılmalı."

'SURUÇ 1043 NUMARALI SANDIKTA TOPLU OY KULLANDIRILMIŞ'

Seçimle ilgili kendilerine en yoğun şikayet gelen ilin Şanlıurfa olduğunu belirten Tezcan, "Orada 3 milletvekili arkadaşımızı görevlendirdik. Onlardan gelen bilgiler ve Urfa bölgesinde yaşananlar özellikle ciddiye alınması gereken konular. Arkadaşlarımız mahallinde itiraz etti, Seçim Kurullarına itirazlarını yaptı. Yaşananları kamuoyuyla paylaşmak zorunlu olmuştur. Birincisi Suruç 1043 numaralı sandık. Bu sandıkta çok açık bir şekilde toplu oy kullandırılmış. Sabah erken saatlerde sahte oy kullandırılmıştır" diyerek olayla ilgili müşahitlerden gelen görüntüleri izlettirdi.

'YÜZ OYUN CUMHUR İTTİFAKINA KULLANILDIĞI YÖNÜNDE TESPİTLER VAR'

Tezcan, yine Şanlıurfa Eyübiye ilçesi 2313 numaralı sandığa önceden mühürlenmiş 100 oyun atıldığının tespit edildiğini belirterek, "100 oyun Cumhur ittifakına kullanıldığına yönelik de tespit var. Bu 2 işlem sadece görüntülerle tutanaklar tespit edilmiş işlem. Bunları nasıl gerçekleştiriyorlar? Bölgeye bizim gönderdiğimiz müşahitleri sandıklara sokmamak için tehdit ve saldırı söz konusu. Bütün bunları tek tek tespit ettik. Haliliye İlçesi Uluhan İlköğretim Okulu'nda müşahitlerimiz darp edildi. Müşahit olarak gitmek isteyenler sandıklara alınmıyor, tehditle, baskıyla 'görev yapamazsınız' diye sandıklardan çıkartılıyor. Şanlıurfa Eyübiye ilçesinde müşahit olarak sandık kurulanda görev almak için gidenler içeri alınmadan sandık kurulları oluşturuluyor. Sandık kurullarından görev almaları engelleniyor" diye konuştu.

'BASKI VE TEHDİTLE MÜŞAHİTLERE GÖREV YAPTIRILMIYOR'

Van'ın İpekyolu ilçesinde de kolluk güçlerinin kapıda kimlik kontrolü yaptığı ve görevlileri seçmen kimlik kartları olmadığı gerekçesiyle içeri almadığını ileri süren Tezcan şunları söyledi:

"Bu usulsüzlüklerin tümü ile ilgili tespitler yapıp ilçe seçim kurullarına ve il seçim kurullarına bildirdik. Şanlıurfa'nın Sağlık, Uluhan, Havşanlı, Karaali, Göbekli, Mamuca, Verginli, Seksenören, Gönenler, Yeniyol, Banallı, Bulduk, Özlü, Ulucanlar, Bakırtaş, Gönerli köylerinde birçok sandıkta tehdit, baskı ile müşahitlere görev yaptırılmıyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyoruz. Suruç ilçesinde silahlı kişiler seçim ortamını tehdit eder vaziyette ayan beyan geziyorlar. Suruç'ta seçmen baskı altına alınmaya çalışılıyor. Sandıklarda görev yapmak engellenirken, vatandaşın üzerine seçim günü korkuyla, baskıyla, tehditle terör havası estirilmektedir. Orada kamu görevlilerini, güvenlik kuvvetlerini, seçim güvenliğini sağlamaları konusunda dikkatli davranmaya çağırıyoruz. Seçim kurullarını, il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını bu konuda gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Vatandaşın özgürce oy kullanmasının önüne geçenler, mutlaka hukuk önünde bunun hesabını verecektir."

'ŞANLIURFA'DAKİ SÜREÇ PİS KOKULAR BARINDIRAN BİR SÜREÇ'

Oyların sayım işlemleri sırasında da oy çalınmasının engellenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Tezcan, "Başta Şanlıurfa Valisi olmak üzere, seçim kurulu başkanları, Şanlıurfa'daki süreç pis kokular barındıran bir süreçtir, etkin ve acil müdahale edin. Vatandaşın korku içerisinde, silahlı çetelerin dolaştığı bir ortamda güvenliği sağlayamazsınız. Bu noktada kamu görevlilerini dikkatle görev yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Sorular üzerine Tezcan, bütün müşahitlerin engellemelere rağmen sandıklarda görev yapmalarını sağlayacaklarını belirtti. Tezcan ayrıca, adilsecim.net adresinden sonuçları vereceklerini belirterek, "Vatandaşların bizim açıklayacağımız bilgilere itibar etmelerini istiyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×