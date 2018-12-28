CHP Söke'de toplu istifa

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü ve Kadın Kolları yönetimi istifa ettiklerini açıkladı. Belediye Başkanı Süleyman Toyran da 25 Aralık günü partiden istifa etmişti.CHP Parti Meclisi (PM), 18 Aralık’ta yapılan toplantıda Söke mevcut Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ı aday göstermedi. Bunun üzerine Süleyman Toyran 25 Aralık Pazartesi günü noter kanalıyla partisinden istifa ettiğini ve görevini kalan 3 ayda bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Bugün de CHP İlçe Örgütü ve Kadın Kolları yönetim olarak topluca istifa ettiklerini parti binasında yapılan toplantı ile duyurdu. Açıklamayı İlçe Başkanı Suat Durukan ve Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten yaptı.'İSTİFA KARARINI BİRLİKTE ALDIK'CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan, "Söke’de girmiş olduğumuz tüm ilçe kongrelerinde, üç tane genel seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, referandumda partimizi en iyi şekilde temsil etmiş, seçimlerde canla başla çalışmış, alnımızın akıyla Aydın genelinde hep başarılı sonuçlar almış bir örgütüz. 31 Mart 2019 yerel seçimleri aday belirleme sürecinde aday adaylarımıza en iyi şartlarda çalışma ortamı yaratmaya, eşit mesafede durmaya gayret gösterdik. Bizler yönetici olarak Söke’de en çok oyu alabileceğimiz adayı belirlemeye çalıştık. Bizler bugüne kadar her yerde ve ortamda gerçek partili olduğumuzu hep gösterdik. Bizim için önemli olanın Söke ve Aydın Belediyelerine CHP bayrağının dalgalanması olduğunu, adayın isminin önemli olmadığını, önemli olanın parti olduğunu sürekli söyledik. Aday belli olduktan sonra İl yöneticilerimiz, adayımız Levent Tuncel bizlerle görüşüp seçime bizim yönetimimizde gitmek istediklerini söylediler. Biz de seçimi almak üzere her türlü çalışmayı tüm gücümüzle yapmaya hazır olduğumuzu, çalışma ortamını birlikte oluşturarak seçime birlikte gidebileceğimizi söyledik. Adayın seçim sürecini istediği ekiple, istediği şekilde yürütmesinin önünün açılmasının en doğru karar olacağı görüşünde fikir birliğine varılmış, istifamızın bugün itibariyle verilmesi kararı alınmıştır" dedi.

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