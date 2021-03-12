CHP'nin süt bulamayan kadını, viski götürüyor!

CHP'nin "Türk halkı açlıktan ölüyor" serisine ait bir prodüksiyon daha çöktü. "Yoksul emekli" diye kürsüye çıkartılan, "torununa süt alamadığını" iddia eden kadının viski ve rakı sofralarındaki alemlerine dair fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Pandemi yılında Çin'den sonra tek büyümeyi kaydeden Türkiye ekonomisi ile ilgili ekonomi otoriteleri ve dünyanın en saygın ekonomi kuruluşlarından gurur duyulacak açıklama ve yorumlar geliyor ancak CHP, sahte prodüksiyonlar üreterek "Türk ekonomisi battı" algısı oluşturmak istiyor.

"Borç batağındaki çiftçi", "Çöpten ekmek toplayan yaşlı kadın", "Çöpten ekmek toplayan yaşlı adam", "Çöpten ekmek toplayan kadınlar" haberlerinin tam tersi çıkan CHP ve besleme basın, bu kez de "Çocuğuna süt alamayan kadını" kürsüye çıkardı.

CHP Genel Merkez binasında kurgulanan son oyunda kürsüye çağrılan Yıldız Bacıoğlu isimli kadın, "Torunlarıma süt bulamayom Tayyip. Sen saraylarda otururkene ben gas bulamıyom. Pazara gidemiyom, evime ekmek alamıyom, tavuh etini bilenen unuttuh. Canımıza tah etti açlıh. Eşimin emekli maişiynen geçiniyom, iki çocuum işsiz" metni okudu.

Ancak aradan birkaç saat geçtikten sonra CHP'nin oyuncusunun sosyal medyaya fotoğrafları düştü. Fotoğraflarda Yıldız Bacıoğlu, çocuklarıyla viski içiyor, rakı kadehleri tokuşturuyor. Hali keyfi gayet yerinde olduğu görülen Yıldız Bacıoğlu'na sosyal medyadan da tepkiler geldi. Bir kullanıcı, "Az iç de torunlarına süt al" çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 17:08