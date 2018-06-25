CHP MYK'sı yarın toplanıyor 

ANKARA () -CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
ANKARA () -CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
ANKARA () -CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.