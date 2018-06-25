CHP MYK'sı yarın toplanıyor 

  ANKARA () -CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.   

CHP MYK'sı yarın toplanıyor 

 

ANKARA () -CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. 
 

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