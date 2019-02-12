CHP'lilere yerel seçim öncesi kitapçıkla uyarı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - CHP Genel Merkezi'nce hazırlanan ve İzmir İl Örgütü'ne gönderilen 'Radikal Sevgi Kitapçığı'nda, partililere birtakım önerilerde bulunuldu. CHP'lilerden kimseyle tartışmaya girilmemesi istenilen kitapçıkta, başarılı olmanın kriterleri de sıralandı.

CHP Genel Merkezi'nce hazırlanan 'Radikal Sevgi Kitapçığı'nda, partinin belediye başkan adayları ile CHP'lilere çeşitli önerilerde bulunuldu. Parti örgütü ile gönüllülerinin yerel yönetim kampanyasındaki söylem ve tavırlarına katkıda bulunmak için hazırlandığı belirtilen kitapçıkta, çağın hastalığının 'kin' olduğu kaydedildi. Kinin kinle bitmeyeceği, sevgiyle biteceği vurgulandı.

Görsellerle zenginleştirilmeye çalışılan kitapçıkta, 'Kamplaşma' başlığı altında da bazı öneriler paylaşıldı. Kamplaşmanın, kamp liderlerine yarayacağı belirtilen kitapçıkta CHP'nin iki kampının bulunduğu, bunlardan birinin ülke diğerinin ise dünya olduğu kaydedildi.

'DOLDURUŞA GELMEYİN, TARTIŞMAYA GİRMEYİN'

Kitapçıkta 'Nelerden kaçınmalıyız' bölümü de yer aldı. Partililerin, kibirden kaçınması gerektiği belirtilerek, "Ne mutlu dağdaki çoban ile profesörün eşit oy hakkı var" denildi. Alaycılığın da yanlış tavır olduğu vurgulanan kitapçıkta, partililerden dolduruşa gelmemeleri ve tartışmaya girmemeleri istendi. Seçim çalışmasında kişilerin, kavramsal konuşmamaları gerektiği belirtilerek, somut konuşulması önerisinde bulunuldu. Az konuşulması, karşıdakinin çok dinlenmesi istenilen kitapçıkta, hakaret edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Siyaset iletişiminde çok sık görülenin 'laf sokma' olduğuna da vurgu yapılarak, böyle davranılması halinde karşıdakilerin tahrik edildiği, CHP'linin böyle konuşma hakkının olmadığı kaydedildi. Partililerin birileriyle konuşurken, kürsüde gibi konuşmaması gerektiği ve parmak sallanmaması uyarısında da bulunuldu. Partililere yönelik 'Her şeyi bilmeyin' tavsiyesi de yapıldı.



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