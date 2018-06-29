CHP'lilere Vilayet Meydanı'nda basın açıklaması izni verilmedi

ESKİŞEHİR'de CHP'lilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazeleri ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için Vilayet Meydanı'nda basın açıklaması yapmasına Valilik izin vermedi. CHP'liler Valiliğin karşısındaki Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Eskişehir İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerinde CHP İl başkanlarına protokolde yer verilmeyeceği yönündeki açıklamasını protesto etmek için, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama için Valiliğe dilekçe veren CHP'lilere Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey imzası ile 'Partiniz il başkanlığı tarafından Valiliğimize verilen ilgili basın açıklaması talebiniz Eskişehir Valilik Meydanı'nda yapılması uygun görülmemiştir' yazısı gönderildi. Aralarında CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de bulunduğu partililer bunun üzerine Valiliğin karşısındaki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak burada basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan CHP İl Sekreteri Ahmet Sevim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP İl başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmama talimatını eleştirerek şunları kaydetti:

"Bu sorumsuz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin talihsiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer talihsiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir."

Basın açıklamasının ardından CHP'liler, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne giderek burada Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



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