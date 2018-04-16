CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

KOCAELİ, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da, CHP'liler olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona ermesi için oturma eylemi yaptı.

İzmit'te Sabri Yalım Parkı'nda bir araya gelen partililer, oturma eylemi yaptı. Eyleme CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyar Sındır, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yaklaşık 150 partili katıldı. Çimlerin sulanması nedeniyle partililer yerlere koydukları poşetlerin üzerine oturdu.

SAKARYA

Adapazarı'nda çok sayıda partili Adapazarı Kültür Merkezi önündeki eyleme katıldı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ülkenin şu anda sadece bir kişinin elinde olduğunu belirterek, "Sadece bir kişi bu ülkenin gençlerinin geleceğine karar veriyor. Nerede ölüp ölmeyeceklerine, nerede şehit olup olmayacaklarına bir kişi karar veriyor. Bu bir kişi öyle bir duruma geldi ki demokrasiyi insan haklarını bir yana bıraktı. Artık bu ülkedeki bir futbol takımından o futbol takımının taraftarlarının kim olacağına bile bir kişi karar veriyor. Yurtta barış ve cihanda barış diyen tam bağımsız bir Türkiye olana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

ZONGULDAK

Madenci Anıtı önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, 'Ohal değil demokrasi istiyoruz' yazılı pankart açtı. Oturma eylemine CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, CHP Zonguldak İl Başkanı Umut Başoğlu, parti üyeleri, sivil toplum örgüt üyeleri katıldı. CHP Zonguldak İl Başkanı Umut Başoğlu, 21 aydır süren OHAL'in ile ülkedeki baskı rejimini kurumsallaştırdığını söyledi.

DÜZCE

Düzce Anıtpark'ta bir araya gelen yaklaşık 50 partili oturma eylemi yaptı. CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan yaptığı açıklamada “Sadece bu meydandan değil, Türkiye'nin 81 ilinde ki meydandan Ankara'da ki saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi.

KARABÜK

Karabük Kemal Güneş Caddesi'nde yaklaşık 100 partili toplandı. CHP İl Başkanı Abdullah Çakır'ın yaptığı basın açıklamasının ardından partililer cadde de oturdu. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke oturma eylemine katılarak, "OHAL kalkana kadar oturuyoruz" dedi.

BOLU

Bolu'da İzzet Baysal Anıtı önünde yaklaşık 100 partili eyleme katılırken, partililer 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' şeklinde sloganlar attı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Artık alışkanlık haline geldi. Sevdiler OHAL ile ülke yönetmeyi. Kendileri gibi düşünmeyen ülkesini seven bizim gibi insanlar sesini çıkartamasın diye bu OHAL'i ilan ediyorlar. Neymiş efendim. Terörle mücadeleyi etkin şekilde yapıyorlarmış. Bu hükümet hiçbir zaman terörle mücadelede etkin olmadı. Teröristlerle gün geldi oturdu, kol kola yürüdü. Gün geldi bunlarla müzakere etti. Gün geldi dünyanın ve Türkiye'nin başına bela olmuş olan İŞİD'e öfkeli çocuklar dedi. Terörist olduklarını uzun süre kabul etmedi. Bölücü terör örgütü ile gizli kapaklı pazarlıklar içinde bulundu. FETÖ ile zaten uzun yıllar kol kola yol yürüdü. Artık ben şunu açık olarak söylüyorum. Başımıza bir şey gelecekse de gelsin. Artık bu FETÖ'cülerle AKP'nin üst düzey siyasilerini birbirine karıştırıyorum. Hangisi FETÖ'cü, hangisi AKP'li belli değil. FETÖ'cüleri yukarıda göremiyorlarmış. Yıllarca söyledik. Yukarıdaki FETÖ'cüleri görmek için aynaya bakmanız yeterli olacaktır" dedi.

BARTIN

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer, oturma eylemi yaptı. CHP İl Başkanı İlknur Erkan, parti yöneticileri ve partililer, meydanda yaklaşık 1 saat oturarak OHAL'in kaldırılmasını istedi.



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