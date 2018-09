CHP'li Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Nursima KESKİN/ANKARA, () - CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, "Dışişleri Komisyonu'nun hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı. AKP'nin kayığına binerek, onun hoşuna giden şeyleri söyleyerek, dış politika yapamayız" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Dışişleri Komisyonu'nun, yurt dışı gezilerine dönüştüğünü savunan Yılmaz, "Dışişleri Komisyonu'nun hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı. Bu kadar uğraşımıza rağmen hiçbir sonuç elde edemeyen Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. Bundan sonra dış politikayla ilgilenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Daha fazla ilgileneceğiz. AKP'nin türevi bir siyaseti asla kabul edemeyiz. Onların emrettiği, uygun bulduğu, onayladığı gibi bir kişi asla olmadık, olmayacağız. Ben Musul'da IŞİD'le çatıştım; geldim, burada kendini bilmez densiz siyasetçi ve trollerle çatıştım. Ülkemin doğruları için burada bazen kendi partimle fikir çatışmasına girdim. Bundan sonra da ülkemin menfaatleri, vatanın selameti ve halkın çıkarları için çatışmaktan asla kaçınamam. Bundan sonra bu yolda özgüven ve büyük cesaretle devam edeceğim. AKP'nin kayığına binerek, onun hoşuna giden şeyleri söyleyerek, dış politika yapamayız" diye konuştu.

'İHTİYAÇ DUYULAN GÜÇLÜ SES, GÜÇLÜ MUHALEFETTİR'

Sağlam muhalefet anlayışının ortaya çıkması gerektiğini belirten Yılmaz, "Tarihte olmadığı kadar ciddi buhran yaşanıyor. Bundan sonra sadece dış politika değil, hayatın her alanıyla ilgili bu kürsüye çıkacağım. Ülke menfaatlerini ilgilendiren her konuda kürsüye çıkacağım. Yanlışa karşı çatışacağım, kim olursa olsun. Biz mücadelen geliyoruz. Bugün Türkiye ciddi manada bir muhalefetsizlikten şikayet ediyor. Halk çaresiz, insanlar çaresiz. Gidecekleri kapı olması gerekiyor. Bunun açıkça görüldüğünün toplum tarafından bilindiğinin herkes tarafından bilinmesi gerekir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu temel konu güçlü ses, güçlü muhalefettir. Türkiye'nin yolunu belirleme olayıdır" dedi.

'PARTİYİ BİRİLERİNE BELLİ MAKAMLARDA TUTMAK İÇİN Mİ KOŞTURMAMIZ?

CHP'li Yılmaz, yaklaşık 1 aydır arazide olduğunu, halkın taleplerini ve şikayetlerini dinlediğini kaydetti. CHP tabanının 2 konuda ciddi duruş sergilediğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Partide demokrasi kültürünün giderek kaybolduğundan şikayetçi, bir de özeleştiri kültürü kalmadı. Bizim AKP'den farkımız ne? Niçin biz o zaman AKP'yi eleştiriyoruz? Neden 'tek adam' diyoruz? Eğer aynısını yapacaksak, topluma hesap veremeyeceksek, başarısızlık olduğunda bunu diyemeyeceksek, o zaman bizim diğerlerinden ne farkımız var? CHP kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan, Atatürk'ün bu vatanı kurduğu ve bütün devrimleri yaptığı bir partidir. Bu parti eleştiriden korkmayan bir partidir. Bu parti bir makam partisi değil, ideal partisidir. Koltuk, rant partisi değildir. Bazı insanların 'Aman bir şey olayım' diye can attığı bir parti hiç değildir. Burada doğru noktada durmamız lazım. Doğru nokta nedir? Toparlanıp yerel seçimlerde iktidar olabilmektir. Genel seçimlerde biz muhalefet olarak yenildik maalesef. Bunun bir kere özeleştirisinin açıkça yapılması lazım. Kimdi bunlar, neden yenildiler? 2 milletvekili seçimine, 1 referanduma girdim. 3'ünden de zaferle çıktım ama buraya geldiğimde boynumuz bükük. Biz bu partiyi birilerine belli makamlarda tutmak için mi koşturmamız? Bizim ciddi bir sorgulama içine girmemiz, özeleştiri yapmamız, demokratik olmamız lazım. Demokrasiyi içimize sindirip hata yapanın görevinden ayrılması lazım. Ancak o zaman inandırıcı olabiliriz. Milletle inatlaşılmaz. Milletin verdiği mesajı alamayanlar, millet ile ters düşer. Milletin oyu ancak millet dinlenerek alınır. Özeleştiri kültürüne girmeliyiz. Toplumla birlikte ancak iktidar olunabileceğini anlamalıyız. Mesele budur; ben de bu noktada var gücümle çalışacağım."



