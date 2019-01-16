CHP'li Torun: Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi 1'i büyükşehir, 4'ü il belediyesi olmak üzere 70 belediye başkan adayını daha açıkladı. Torun, Cumhur İttifakı'nın seçimleri genel seçim havasına sokmaya çalıştığını öne sürerek, "Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar." dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından açıklama yaptı. Torun, CHP'nin şehirlerin belediyelerine değil, yerelden ülkenin huzurunu tesis etmeye aday olduğunu söyledi. Torun, "Bu bir yerel seçimdir. Bu seçimi genel seçim havasına sokmak istiyorlar. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar. Milleti devletin bekasını isteyenler, istemeyenler diye bölüyorlar. Kendilerini 'vatansever', kendilerinden olmayan herkesi 'hain' ilan ediyorlar. Milleti bölmekten, birbirine düşman etmekten medet umuyorlar. Oysa bu seçimlerde aday olanlar, düşman değil, siyasi rakipler" dedi.'CUMHURBAŞKANI DEĞİL BELEDİYE BAŞKANI SEÇİYORUZ'Milleti birbirine düşman etmeden, devletin imkanlarını kullanmadan adil ve demokratik bir seçim yapılması gerektiğini ifade eden Torun, şöyle dedi:"Millet en doğru bulduklarını özgürce seçebilmeli. Devletin bekası baskıyla, zorla, devletin imkânlarına el koyarak, milleti birbirine düşürerek sağlanamaz. Devletin bekası demokrasiyle, milletin birbiri ile barış içinde yaşadığı bir hayatla sağlanır. Türkiye, iktidarın toplumu kutuplaştırmasından bunaldı. İnançları, mezhepleri, kültürleri birbirine düşman etmekten beslenen, intikamcı politikaların yükünü taşımaktan bezdi. Millet AK Parti'nin kendisini komşusuna, okul arkadaşına, iş arkadaşına karşı kışkırtan dilinden yoruldu. Devletin bütün olanaklarını kullanarak seçim çalışmaları yürütüyorlar. Devletin arabalarını, uçaklarını, paralarını, salonlarını kullanıyorlar. AK Partililer, memurlar, işçiler, öğrenciler de artık devletin araçlarıyla AK Parti mitinglerine taşınmanın haram olduğunu görüyor. Haramla finanse ettikleri seçimleri helal yönetemezler. Millet bunun farkında. Millet adil ve helal seçim istiyor. Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. 'Devletin bekası, cumhur ittifakı, yüzde 52 çıtası' diyerek esas meselelerimizi gizliyorlar. Hakikati milletten saklıyorlar. Ne kadar saklasalar da millet hakikatin farkına her gün bir kez daha varıyor.'''BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA İMKANIMIZ VAR'CHP'li belediyelerin başarılı olduğunu savunan Torun, "AK Parti bağa, bahçeye, bostana bina diker. Biz mutlu hayatlar kurarız. AK Parti parkları, yeşil alanları dikenli tellerle, polis barikatlarıyla çevirir. Biz telleri, barikatları kaldırır, buraları gençlere, çocuklara, yaşlılara, kadınlara açarız. Bu seçimler şu soruyu yanıtlayacak: Bütün şehirler Ankara'dan Cumhurbaşkanlığından mı yönetilsin yoksa şehirler seçmenlerin seçtiği yönetimlerce mi yönetilsin? Şehirlerde ulaşımı, gıdayı, suyu, hizmetleri nasıl ucuzlatacağımızı mı konuşalım yoksa komşumuza, iş arkadaşımıza, çocuğumuza okuldaki arkadaşının ailesine neden düşman olmamız gerektiğini mi? Biz diyoruz ki, bu ülkede barış içinde yaşama imkanımız var. Bu fırsatı da 31 Mart akşamında bütün Türkiye’ye sağlamış olacağız" dedi.CHP'nin açıklanan adayları şu şekilde:1 - Adıyaman Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer2 - Aksaray Eskil Yakup Gök3 - Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay4 - Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök5 - Aksaray Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi6- Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu7- Amasya Taşova Ömer Özalp8 - Antalya Kepez Murat Dinç9 - Balıkesir Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi10- Balıkesir Marmara Yakup Aksu11- Bartın Merkez Mehmet Arslan12- Bartın Amasra Recai Çakır13- Bingöl Karlıova Ahmet Karabulak14- Bingöl Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan15- Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin16- Bitlis Güroymak Mehmet Şefik Aysoy17- Bitlis Hizan Servet Özdemir18- Bolu Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi19- Çankırı Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu20- Denizli Honaz Yüksel Kepenek21- Denizli Babadağ Ali Atlı22- Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan23- Diyarbakır Bağlar Hebun Kaplan24- Diyarbakır Bismil Selim Yılmaz25- Diyarbakır Kocaköy Muhyettin Çelik26- Elazığ Palu Adnan Karadağ27- Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu28- Erzincan Çayırlı Nihat Alptekin29- Erzincan Refahiye Yavuz Dumanlı30- Erzincan Tercan Derya Kırdım31- Erzincan Kemah Ali Sin32- Erzincan İliç Gökmen Yıldırım33- Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice34- Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan35- Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik36- İzmir Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı37- İzmir Aliağa Özcan Durmaz38- İzmir Kınık Ahmet Özkan39- İzmir Ödemiş Muhittin Cumhur Şener40- Kahramanmaraş Ekinözü Fatih Vicdan41- Kars Merkez Taner Toraman42- Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk43- Kırıkkale Çelebi Oktay Babadağ44- Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu45- Konya Kulu Galip Polat46- Kütahya Simav Gülcan Bütün47- Mersin Aydıncık Abdullah Servili48- Mersin Çamlıyayla İslam Sarı49- Muğla Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi50- Muğla Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi51- Muğla Köyceğiz Hüseyin Erol52- Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler53- Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok54- Nevşehir Kozaklı Bülent Öcal55- Nevşehir Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok56- Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş57- Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar58- Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya59- Ordu İkizce Mustafa Kaynar60- Ordu Altınordu Birol Yılmaz61- Sivas Doğanşar Erdal Öztürk62- Şırnak Silopi Başverimli Süleyman Bayrak63- Şırnak İdil Karalar Ekrem Sağlam64- Tokat Zile Şükrü Sargın65- Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün66- Trabzon Tonya Şuaib Aydın67- Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan68- Yalova Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu69- Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek70- Yozgat Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz

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