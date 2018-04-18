CHP'li Tezcan: Biz seçimden kaçmayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçim kararı ile ilgili olarak, "Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün 'Hodri meydan' dedik, bugün de diyoruz" dedi.

CHP'li Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak erken seçim açıklamasını değerlendiren Tezcan, erken seçim çağrısı ile ilgili görüşlerini dün açıkladıklarını söyledi.

Tezcan, şöyle konuştu:

"Biz dün çok açık bir şekilde çıktık ve söyledik, hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız. Yarın ki seçime yarın olacakmış gibi hazırız. Bunu her sorulduğunda söylüyorduk. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün 'Hodri meydan' dedik, bugünde hodri meydan diyoruz. Şimdi başka bir şeyi milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin bütün temel meselelerinin sebebi ve sorumlusu tek adam rejimidir. Bugün Erdoğan açıklamasında erken seçimle ilgili gerekçesini ile sürerken diyor ki '16 Nisan'dan bu yana eski sistemle yöneltilmekteyiz, hastalıklar devam ediyor bu aşmamız lazım.' Buna kargalar bile güler. Herkes biliyor ki 16 Nisan'dan bu yana Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir."

Tezcan ayrıca, "Bugün TBMM'nde OHAL görüşülüyor. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Hodri meydan. Seçimle ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz ama bu milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Derhal yapılması gereken şey TBMM'nin OHAL'i kaldırmaktır" diye konuştu.

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