CHP'li Öztrak: Ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet edilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkede ekonominin kötüye gittiğini öne sürerek, "Ve yazık ki, böyle gider ise daha öncede defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra Uluslararası Para Fonu'na emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim 'bunlar, IMF ile görüşüyorlar' diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da partisinin düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimleri konulu toplantıya katıldı. CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ile belediye başkan adaylarının katıldığı toplantıda konuşan Öztrak, "Bu milletin çilesi, daha çok 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşturulan bu tek adamlı hükümet sisteminden sonra daha da artmıştır. Ve yazık ki, böyle gider ise daha öncede defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra uluslararası para fonuna emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim bunlar, IMF ile görüşüyorlar diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış. Bundan sonra ne olacak derseniz, geçenlerde Yunanistan ile IMF'nin beraberliğinin 10'uncu yılı kutlandı. Ben size sadece Yunanistan'ı hatırlamanızı tavsiye ederim. Orada insanların maaşları nasıl kesildi. İşletmeler, belediyeler nasıl kapatıldı, insanlar nasıl sokağa bırakıldı? İşte bir IMF ile yapılan anlaşmanın bedelinin ne olacağını görmek için buraya bakmak lazım" diye konuştu.Öztrak, durumun böyle devam etmesi halinde daha kötüleşeceğini ileri sürerek, "Şimdi bakıyorsunuz bütçeye para dayanmıyor. Geçenlerde biliyorsunuz erkene aldılar, 34 milyar Türk Lirası'nı Merkez Bankası'nın karından alıp, bütçeye aktardılar. Ne yaptılar bu parayı diye bir takip ettim. 18 Ocak'ta parayı yatırmışlar, 18 ile 25 Ocak arasında tam 22 milyarı çekmişler. Kovanın dibi delik arkadaşlar bunlara para dayanmıyor. Ondan sonra ne yapıyorlar? Borç alacaklar" dedi.CHP sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin et tüketimini 2002 yılından bu artırdığını söylediğini belirterek, "Bu yüzden et çok pahalı diyorlar. Kim diyor? Aileye yakın olan ve bu neden ile bakan olan Tarım Bakanı diyor. Arkadaşlar, ben bu bakana şunu tavsiye ediyorum. Açsın Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına baksın. Bu memlekette 25 milyon insan sofrasına iki günde bir de olsa et yemeği koyamıyor. Şimdi yakında diyecekler ki, çok tavuk yiyorsunuz, bu neden ile beyaz et fiyatları arttı. Tavuk çiftlikleri batıyor arkadaşlar. Geçen gün gazetelerde gördünüz. Besi için talep olmadığından civcivler ölüyorlar. Tavukçuyu, kanatlı hayvancıyı yem fiyatı ile satış fiyatı arasında sıkıştırdınız. Bu işin başında parti olarak 13 tane üretimi artıracak tedbir önerdik dinlemediler, bak her gün nereye gidiyor memleket. Neden almadılar tedbir? Çünkü millete kriz yok demek için almadılar" diye konuştu.'KESİMOĞLU KARARI KESİNDİR'31 Mart yerel seçimlerinde CHP yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, "Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum" sözlerini gazetecilerin hatırlatması üzerine de Öztrak, "Sonuç itibarı ile sonuç doğuran kararı genel merkezimiz vermektedir. Sayın Kesimoğlu'nun tanıyıp tanımaması kendi takdiridir. Ama genel merkezimiz kılı kırk yararak, kiminle yürüyeceğine karar vermiştir. Öyle de devam edecektir. Karar değiştirmek gibi teknik bir sıkıntı yoksa, karar değiştirmek gibi bir huyumuz yok" dedi.DONDURULAN SEÇMEN KONUSUFaik Öztrak, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı'nın ilçede 118 seçmenin kaydının dondurulmasına yaptığı itiraz üzerine il ve ilçe seçim kurullarının aldığı kararlar ile YSK tarafından bu kararın iptal etmesini ise şöyle değerlendirdi:"Seçimlerin güvencesi seçim kurullarına emanettir, hakimlere emanettir. Hayrabolu Kılıçlar Köyü'nde 118 tane seçmenin üyeliği donduruldu. Yani seçmenlikleri donduruldu. Şimdi bizim arkadaşlarımız buna itiraz ettiler. İlçe Seçim Kurulu karar verdi, dört tane üye 'itiraz haklıdır' dedi. üç tane üye 'itirazı reddedilmelidir' dedi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı, dört tane üyenin oyunu görmezden gelip, üç tane üyeyi geçerli saydı ve itirazı reddetti. İl Seçim Kurulu da İlçe Seçim Kurulu'na haklı dedi. İşi Ankara'ya götürdük. Ankara dedi ki, 'bu verdiğiniz karar doğru değil'. 'Bu verdiğiniz kararda tam kanunsuzluk var' dedi. Tekirdağ İlçe Seçim Kurulu'nun ve İl Seçim Kurulu'nun bu kararını kaldırdılar. Ben sandıkta hakime güvenmesem nasıl yapacağız bu seçimi?"

FOTOĞRAFLI